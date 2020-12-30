В Одесском оперном пройдёт удивительная новогодняя балетная постановка

Одесский театр оперы и балета приглашает на удивительную балетную постановку «Щелкунчик» в исполнении воспитанников Балетной школы Светланы Антиповой.

Титулованный коллектив под руководством Заслуженной артистки Украины подарит вам истинное эстетическое удовольствие. Не пропустите!

«Щелкунчик» – всемирно известный балет на музыку выдающегося композитора Петра Ильича Чайковского. Либретто для постановки создал Мариус Петипа, а литературной основой для балета стала любимая сказка многих поколений «Щелкунчик и мышиный король» Эрнста Гофмана.

Зрителей ждёт незабываемое путешествие в потрясающую рождественскую сказку. Представьте себе: уютный домик Штальбаумов, музыка, танцы, смех. А вот и наши герои – Маша и Фриц. Им предстоит стать свидетелями настоящего чуда: волшебство Дроссельмейера оживит кукол, и Маша встретит Щелкунчика. В ходе удивительных приключений вы познакомитесь с милыми феями и подлым Мышиным королём, которого обязательно победит храбрый и грациозный Щелкунчик.

Длительность спектакля – 1 час 20 минут, с антрактом.

Цена билетов от 35 до 220 гривен. Их можно купить здесь.

Дата и время проведения: 2 января в 14:00, 4 января — в 12.00.