Большое симфоническое шоу «Музыка королей» состоится 5 июня в одесской Музкомедии

Большое симфоническое шоу «МУЗЫКА КОРОЛЕЙ», отменённое в марте из-за карантина, состоится 5 июня в Одесском театре музыкальной комедии.

Новое авторское масштабное cимфоническое шоу — «Музыка Королей» — от создателей проекта «Игра престолов» с самой интересной программой при участии самого харизматичного дирижёра современности Андрея Чёрного в исполнении большого Симфонического оркестра и хора.

Вы услышите легендарные саундтреки к фильмам, которые рассказывают о многовековой истории человечества, авторской интерпретации быта и культуры, исторических и вымышленных образах и персонажах, где в разные времена были свои Герои и Злодеи, Короли и Королевы, Легендарные личности, с именами которых связана целая эпоха; люди, чья доблесть и мужество, доброта и величие служат примером для миллионов.

Музыка к кинофильмам величайших композиторов современности Рамина Джавади, Ханца Циммера, Джеймса Хорнера, Эрика Серры и многих других лауреатов самых престижных премий мира. Это не просто саундтреки, которые сопровождают картину, это музыка, которую с первых нот узнают сотни миллионов зрителей. Музыка, которая задаёт тон, определяет настроение, слушая которую, погружаешься в атмосферу кинофильма и становишься его частью, музыка, без которой любой кинохит не стал бы настоящим шедевром.

Прозвучат мелодии из фильмов и сериалов «Жанна Д’Арк», «Троя», «Король Артур», «Спартак», «Елизавета», «Викинги», «Игра престолов», «Храброе сердце», «Властелин колец», «Гладиатор», «Последний самурай» и многих других.

Стоимость билетов от 360 до 790 гривен. Их можно купить здесь. Тем, кто приобрёл билеты в прошлом году, проводится обмен, для чего необходимо написать на почту организатора artpoint2004@gmail.com (с коротким смс об обмене билетов) на новую дату.

Приходите 5 июня, в субботу, к 16:30 и 19.30.

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