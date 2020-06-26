Куда пойти в Одессе на выходные 27-28 июня

В выходные дни 27—28 июня Одесса, несмотря на карантинные ограничения, предлагает множество разнообразных ивентов.

Как всегда, выбор за Вами!

27 июня музыканты Одесского национального филармонического выступят в Зелёном театре. Одесситы и гости города услышат произведения Моцарта, Шостаковича, Пьяцоллы, Штрауса и Дунаевского. Начало в 20:00. Стоимость билетов – 220-520 грн.

27 июня в Одесской обсерватории в парке Шевченко состоится встреча «Приключения космического телескопа Хаббл и 30 лет удивительных открытий». Гости встречи узнают, что телескоп помогает учёным совершать невероятные открытия. Также посетители познакомятся с зодиакальными созвездиями, просмотрят 3D-фильмы на куполе планетария, совершат экскурсию на телескоп, и поучаствуют в традиционном уроке рисования космической картины по тематике лекции. Начало в 16:00. Стоимость билетов – 50-70 грн (урок рисования оплачивается отдельно — 70 грн). Справки и запись по телефону: (093)1917196.

28 июня в Зелёном театре откроется выставка работ известных украинских иллюстраторов. Культурный проект «Чтение на дом» посвящён писателям, которые так или иначе связаны с Одессой. Среди них — Сергей Майдуков, Надежда Антонец, Ирина Гетьман, Женя Полосина, Соня Коршенбойм, Юлия Тверитина и другие. Также в рамках мероприятия состоится большой литературный марафон вместе с историком и экскурсоводом Александром Бабичем. Начало в 15:00. Вход свободный.

28-29 июня в Зелёном театре показы кинолент с участием главной молодой кинозвезды современности Тимоти Шаламе. Начало в 21:30. 28 июня — фильм «Назови меня своим именем» (возрастное ограничение: 18+).

Билеты: https://bit.ly/zovi_menya. История внезапного романа. И 29 июня — «Красивый мальчик». Билеты: https://bit.ly/krasivyi_malchik. Журналист Дэвид Шефф всегда был в дружеских отношениях с сыном Ником. Но когда тому исполнилось 18, Дэвид, замечает, что вообще не знает сына: он не злоупотребляет марихуаной, как думал отец, а серьёзно подсел на амфетамин. С наркотической зависимостью Ника пытаются бороться все, но больше всех Дэвид, готовый всё, чтобы помочь спасти сына от зависимости.

До 30 июня в Музее западного и восточного искусства персональная экспозиция одесской художницы, автора джазового мурала возле Пересыпского моста Леси Вербы. Проект посвящён легендарным эмигрантам, которые создавали будущее и продвигали глобальные идеи в других странах. Выставку можно посещать небольшими группами, соблюдая условия карантина.

До 5 июля в Музее современного искусства работает второй проект одесского художника Димы Эрлиха под названием «Bored & Horny». Проект представляет собой мозаику из визуальной части, саунд-дизайна и динамичных флористических композиций. Вход — 40 грн.

По 5 июля в парке Шевченко в открывшемся здесь кинотеатре под открытым небом можно посмотреть самые знаковые романтические кинокартины. Начало в 20:30. Киносеансы бесплатные.

До 8 июля Одесский художественный музей приглашает на проект-интервенцию «Реактуализация», посвящённый дню рождения одесского скульптора Бориса Эдвардса. Открытие — 7 июня. Будут представлены работы скульптора Полины Вербицкой, которые по смыслу и образам перекликаются со скульптурами Бориса Эдвардса из экспозиции музея. Стоимость билетов – 50-100 грн.

До 15 августа Одесский международный кинофестиваль и онлайн-платформа Takflix.com запускают совместный спецпроект OIFF Flashback, в рамках которого интернет-зрители смогут посмотреть фильмы, которые в разное время побеждали и участвовали в международной программе ОМКФ. Киноманов ждут 10 фильмов-победителей и участников международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля. Все они будут доступны на платформе проекту OIFF Flashback по ссылке http://oiff.takflix.com/. Зрители смогут купить единый абонемент на все ленты проекту OIFF Flashback за 375 грн или же выбрать единичный просмотр выбранного фильма за 60 грн. В программе OIFF Flashback представлены такие фильмы: Хрусталь; А потом мы танцевали; Монос; Здесь был Саша; Человек, который купил Луну; Приют; Потому что мы мужики; Жалость; Лето 1993; Пылает, пылает, пылает.

До 30 августа в Одесском городском парке им. Савицкого выставка цветов. Можно увидеть яркие композиции из 100 тысяч декоративных растений. Организаторы обещают посетителям разнообразные фотозоны для селфи. дрес: ул. Мельницкая, 32в.

До 30 августа в городском парке им. Савицкого выставка гигантских китайских фонарей. Посетителям обещают каждый вечер зажигать гигантские фигуры ручной работы, выполненные из натурального шёлка и led-ламп. Всего будет представлено более 30 световых инсталляций до трёх метров в высоту, среди которых: терракотовая армия и Великая китайская стена, Сычуаньская опера, персонажи древних китайских сказок и легенд, китайский зоопарк, панды и фламинго, аллея влюблённых и жители подводного мира.

Уютных выходных!