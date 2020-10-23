Как провести выходные дни в Одессе 24-25 октября

В ближайшие выходные дни — 24 и 25 октября — в Одессе планируется много интересного. Как их лучше провести, несмотря на «оранжевые» карантинные ограничения?

Выбор, как всегда, за Вами.

Не забудьте в воскресенье посетить свой избирательный участок, чтобы проголосовать за тех, кто, по вашему мнению, поможет обеспечить жителям Одессы нормальное, достойное, комфортное и безопасное проживание.

Также переведите стрелки своих часов на один час назад.

24 октября в одесском Доме клоунов «Еврей и Эвридика» — феерическое шоу, насыщенное юмором, музыкой, песнями и танцами. Это спектакль-праздник позитива, положительных эмоций и солнечного настроения. В спектакле есть всё: оригинальное музыкальное сопровождение, живой звук и хореография в исполнении ансамбля танца «Ритуальных услуг», с участием всех актёров основного состава театра «Маски». Действующие лица: Еврей — народный артист Украины Борис Барский, Эвридика — заслуженная артистка Украины Наталья Бузько. Цена билетов от 180 до 350 гривен. Начало в 19:00.

24 октября Fashion LOL — захватывающее театрализованное представление для детей от 3-х до 12-ти лет, подготовленное одесским театром музыкальной комедии. Яркие костюмы, интересные декорации, музыкальные номера, элементы шоу подарят вам незабываемые эмоции и море позитива. Начало в 11:00. Цена билетов от 100 до 380 гривен.

24 октября зажигательная оперетта Имре Кальмана «Марица» на сцене театра Музкомедии. Она полна национальных танцев, мелодий, характерных типажей. «Марица» — это сразу несколько любовных историй с интригами, необычными развязками, тонким юмором. Разве можно отказать себе в удовольствии наблюдать за перипетиями сюжета, наслаждаясь прекрасной музыкой Имре Кальмана и замечательными голосами талантливых артистов. Цена билетов от 40 до 200 гривен. Начало в 18:30.

24 октября Одесский национальный академический театр оперы и балета приглашает на концерт «Импрессия: Германия». В программе концерта музыка композиторов: Р.Вагнера, Г.Ф.Генделя, К.В.Глюка, И.С.Баха, Р.Шумана, Р.Штрауса. Продолжительность: 1 час (без антракта). Начало в 18:30. Цена билетов от 40 до 330 гривен.

25 октября в Русском театре эротические фантазии от Шекспира до наших дней в спектакле SEX-TET». Начало в 19:00. Цена билетов от 60 до 200 гривен.

25 октября на сцене Одесского театра оперы и балета пройдёт гала-концерт артистов балета (посвящение Петру Ильичу Чайковскому). В программе фрагменты из балетов «Лебединое озеро», «Спящая Красавица», «Щелкунчик» Принимают участие: заслуженная артистка Украины Елена Добрянская, Александра Воробьёва, Лариса Грицай, Наталья Ивасенко, Наталья Куш, Станислав Варанкин, Даниил Пащук, Руслан Талипов, Виктор Томашек, Дмитрий Шарай. Продолжительность: 1 час (исполняется без антракта). Начало в 18:30. Цена билетов от 40 до 300 гривен.

25 октября в Музее западного и восточного искусства прогулка-лекция «Скрытые смыслы картин». Организаторы встречи уверены, что посетители зачастую не всматриваются в произведения классического искусства и редко пытаются понять, что они означают. Начало в 12:00. Цена билетов – 100 гривен.

До 31 октября в Музее западного и восточного искусства ретроспективная выставка картин многогранного художника из Львова Юрия Скандакова. Успейте оценить творчество живописца, графика, сценографа, дизайнера и педагога. Цена билетов – 80 гривен.

До 1 ноября во Всеукраинском болгарском центре (переулок Вице-адмирала Жукова, 9) бесплатно открыта для посетителей выставка наивной живописи Светланы Осадчук — художницы из села Александровка Кодымского района. «Её картины – это наивный и добрый взгляд взрослого человека на окружающий мир, полный ярких красок и абсолютной гармонии», — говорят художники. Поддержать художницу можно, выкупив оставшиеся работы (их немного), а можно и заказать картину, которая станет добрым оберегом дома.

До 29 ноября в Одесском художественном музее выставка Михаила Ревы «Откровение/Revelation». Выставка включает 49 скульптур и 16 графических работ разных лет. Экспозиция начинается с икон, которые художник создал в 1994 году для фильма «Пустыня» режиссера Михаила Каца. Неотъемлемой частью выставки стал также период карантина, проведенный в Мексике. Эта страна поразила художника насыщенностью и открытостью цвета, невероятностью природных форм, экологическими проблемами планеты Земля.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News\Александр Александров, Думская, «Одесса»