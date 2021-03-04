Тина Король выступит в Одессе 8 марта

8 марта в Одесском Театре музыкальной комедии состоится концерт несравненной звезды, любимицы миллионов, народной артистки Украины Тины Кароль, которая приедет в Одессу, чтобы поздравить всех с праздником весны и представить свою новую программу.

Красивая, соблазнительная, страстная, обаятельная…

Кажется, Тина Кароль олицетворяет в себе все черты настоящих украинских женщин, каждая из которых достойна нашей любви и уважения.

Концерт Восьмого марта Именно поэтому, в этот вечер наши женщины достойны особых подарков. И таким подарком бесспорно станет билет на концерт Тины Кароль в Одессе. Его можно таки купить здесь за 500-3000 гривен.

Начало в 16:00.

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