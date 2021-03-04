Зачем Гриневецкий с Трухановым посещали аэропорт «Одесса»

3 марта состоялся рабочий выезд Одесского городского головы Геннадия Труханова и председателя Одесской облгосадминистрации Сергея Гриневецкого на аэродромный комплекс.

«Цель нашего визита сегодня – процедура введения в эксплуатацию нового взлётно-посадочного комплекса, а также управление им. И, конечно же, нас интересует повышение качества сервиса», — рассказал Геннадий Труханов.

О посещении аэропорта Гриневецким и Трухановым сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что в Одессе с 2017 года в рамках Государственной целевой программы развития аэропортов проводится реконструкция аэродромного комплекса «Международный аэропорт Одесса», которая предусматривает строительство новой искусственной взлётно-посадочной полосы (ИВПП) с системой рулежных дорожек, а также объектов средств посадки и навигации. Проект реализует государственное предприятие «Дирекция по строительству международного аэропорта «Одесса».

На сегодняшний день общестроительные работы ИВПП завершены, проводится сертификация вновь построенной инфраструктуры аэродрома. Также ожидается поставка телескопических трапов (так называемых рукавов) для организации сообщения самолёта со зданием нового терминала минуя улицу.

Одесский городской голова подчеркнул, что все работы проводятся без остановки приёма/отправки рейсов. За последние годы аэропорт и его инфраструктура существенно преобразились, увеличена пропускная способность аэропорта.

«За последние 20 лет это самый мощный инфраструктурный проект в Одесской области, на реализацию которого выделены государственные средства — практически 3 миллиарда гривен. Работы выполнены довольно качественно, приобретено современное оборудование, проводится его сертификация. Я считаю, что мы имеем все предпосылки и будем обращаться в Правительство, чтобы пассажиров нового курортного сезона Одесса принимала на новом аэродромном комплексе», — отметил Сергей Гриневецкий.

Кроме того, в ходе рабочего совещания были подняты вопросы дальнейшего развития аэродромного комплекса в рамках Государственной программы, в частности, строительство рулёжной дорожки на месте старой взлётно-посадочной полосы, строительство нового командно-диспетчерского пункта, а также возможность продления новой взлётно-посадочной полосы до 3 200 метров.

Как сообщала Одесса News, 2 марта 2021 года мэр Одессы Геннадий Труханов и председатель Одесской ООГА Сергей Гриневецкий провели расширенное выездное рабочее совещание по проблемам Хаджибейской дамбы.

Фото: «Одесса»

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