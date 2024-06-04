Одесская тероборона получила от мэрии очередные автомобили

Одесские бригады территориальной обороны получили очередные автомобили, которые им передал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Передали нашим защитникам ожидаемые ими грузовики. В одесские бригады ТрО поехали очередные автомобили. Это четыре полноприводных грузовика высокой ёмкости, которые можно использовать и на хороших магистралях, и на бездорожье», — сказал Геннадий Труханов.

Отмечается, что вся техника оборудована лебёдками и укомплектована расходными материалами. Автомобили приобретены по заявкам военных. Машины такого типа уже давно используются в армии и хорошо себя зарекомендовали.

Одесса News информировала, что в мае 2024 года мэр Одессы Геннадий Труханов передал военным эвакуаторы, приобретённые из бюджетных фондов.

Фото и видео: «Одесса. Официально»

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