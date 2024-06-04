В четвёрку финалистов «МастерШеф»-13 попала одесситка Алёна Московченко

Близится к завершению 13-й сезон телевизионного шоу «МастерШеф», в котором принимает участие одесситка Алёна Московченко.

В последнем выпуске шоу определилась четвёрка финалистов, в которую, кроме одесситки, попали кулинары Алина Бурык из Винницы, Влад из Ивано-Франковской и Ирина Прудникова из Харьковской областей.

Всё хорошее – давно забытое старое. Так подумали члены жюри шоу Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский и решили устроить конкурс по приготовлению блюд, с которыми участники пришли впервые на кастинг.

Уже в белых кителях, которые они получили в прошлом выпуске. четвёрка кулинаров продемонстрировала все свои умения и полученные навыки, которыми они овладели за три месяца участия в кулинарном шоу МастерШеф 2024.

Они смогли превзойти свои же блюда и доказать жюри, что стали лучшими профессионалами.

Приятно удивила судей шоу и Алёна Московченко. Она приготовила солёный штрудель, который очень понравился Эктору.

«Когда вы откроете свой ресторан, — сказал он, обращаясь к Алёне. — я буду приходить к вам есть ваш штрудель».

В эту субботу, 8 июня, телеканал СТБ завершает очередной сезон. Пожелаем удачи в финале одесситке Алёне Московченко.

Как сообщала Одесса News, Алёне Московченко 34 года. Она домохозяйка, имеет двоих детей. Муж Алёны на фронте, доброволец. До войны у одесситки был свой бизнес доставки полуфабрикатов. В этом же сезоне принимала участие Александра Чувакина из Измаила, но она, к сожалению, не долго продержалась на кулинарном шоу.

Фото: СТБ

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