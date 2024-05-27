«МастерШеф»-13: Одесситка Алёна Московченко получила долгожданный китель

Команда телевизионного шоу «МастерШеф» после очередного выпуска сократилась до 6 человек.

Об их приключениях по субботам рассказывает телеканал СТБ.

16-й выпуск определил тех, кто получил долгожданные кители. Но перед этим аматоров-кулинаров ждало немало испытаний. Судьи проверили все навыки, необходимые профессиональному повару. И первый конкурс состоял из нарезки, филетирования, зачистки, замешивания теста и ещё 28 таких проверок.

Участники не просто готовили блюдо, не просто зарабатывали на продукты, а бросали вызов соперникам. В поединке каждый доказывал, что может лучше. Более того, аматор самостоятельно выбирал, кого вызывает на дуэль. Кто справился лучше, тот забирает продукт, за который соревновались.

Так, например, Оля решила соревноваться за мясо. А вот чтобы его получить, необходимо было пожарить стейк до прожарки медиум, но без термометра. Участница вызвала Алину на дуэль, и в результате победила.

Влад вызвал Артёма на дуэль для приготовления сальсы. Ирина с Любой соперничали за ингредиенты на Голландез и т.д. Больше всего баллов заработал Влад, а вот хуже справились Катя и Артём, и двое получили чёрные фартуки.

Во втором конкурсе устроили настоящий научный эксперимент, который показал, кто действительно готов идти к победе. Каждый должен был приготовить одно блюдо, которое должно было состоять из 5 обязательных элементов: звезда блюда, гарнир, чипс, соус и цветное масло.

Хуже всего справились Оля, Ирина, Люба и Алёна, которые могли взять достаточно продуктов. Однако они не смогли правильно с ними поработать.

Битву чёрных проиграли Артём Горбенко и Екатерина Мазуренко. В шаге от кителей они покинули проект «МастерШеф»-13.

Долгожданные кители 13 сезона проекта «МастерШеф» получили 6 сильнейших аматоров: Владислав, Алина, Алёна, Люба, Оля и Ирина.

Как сообщала Одесса News, Алёне Московченко 34 года. Она домохозяйка, имеет двоих детей. Муж Алёны на фронте, доброволец. До войны у одесситки был свой бизнес доставки полуфабрикатов. В этом же сезоне принимала участие Александра Чувакина из Измаила, но она, к сожалению, не долго продержалась в на кулинарном шоу.

Фото: СТБ

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