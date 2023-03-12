Один из тройки одесских кулинаров покинул телепроект «МастерШеф. Профессионалы»

11 марта телеканал СТБ показал очередной, 5-й выпуск проекта «МастерШеф.Профессионалы»-4, в котором принимают участие 3 представителя одесского региона.

К сожалению, для одного из них этот выпуск оказался последним. Но начнём всё по порядку.

В этом выпуске продолжили показывать своё мастерство одесситы Антон Гильчук, Юрий Крыжановский и Виктория Сопина. Беспристрастными судьями были, как обычно, Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.

Пятая неделя кулинарного шоу началась с тайной игры. Каждый участник в затемнённой комнате получил от Эктора только одну подсказку-составную часть блюда для приготовления. А две другие подсказки судья дал другим участникам. Игрокам нужно было по этим подсказкам найти друг друга, чтобы, объединив усилия, приготовить требуемое блюдо.

Антон Гильчук в тайной комнате Эктора

«На первый взгляд – не сложная задача. Во-первых — одно блюдо на троих. Во-вторых, необходимо найти партнёра и собрать блюдо, как пазл», — сразу сориентировался Антон Гильчук и быстро нашёл двух других участников, с которыми должен был приготовить блюдо — им оказалась лазанья с кроликом.

«В современном мире это можно назвать “easy”, что в переводе с английского – легко. Я просто не ожидал, что эта троица найдёт друг друга так быстро и поймёт, что им нужно приготовить не классическое блюдо», — заметил Эктор.

Составить настоящий вкусовой пазл, зная лишь разные этапы процессов, удалось не каждому. Представителю одесского региона Юрию Крыжановскому пришлось после участия в этом конкурсе поменять белый фартук на чёрный.

По результатам ещё одного конкурса к чернофартушечнику Юрию добавилась и одесситка Виктория Сопина. Дегустируя её блюдо, Эктор сказал: «Блюдо провальное. Соберитесь, потому что места для вас дальше может и не быть».

Задача конкурса состояла в том, чтобы из обычных продуктов без всякой экзотики приготовить одно блюдо, которое будет достойно подачи ресторана высокой кухни. Более того, при всём при этом надо было ещё оставить после приготовления блюда наменьшее количество пищевых отходов.

Этот конкурс был индивидуальным, что очень понравилось Антону. Приготовленное им блюдо очень понравилось судьям. Эктор сказал, что Антону удалось сделать максимум из того продукта, который ему достался в коробке-загадке. «Вы сегодня — самый лучший», — сказал Гильчуку Эктор.

Наибольший вес мусора оказался у Юрия Крыжановского.

В битве чёрных фартуков их обладателям пришлось визуально воспроизвести взрывное блюдо — «хлопок», получив в качестве образца веточку хлопчатника.

Хуже всех, по мнению судей справился Юрий. «Ваше блюдо наихудшее — Вы должны покинуть проект», — категорическим тоном сказал Эктор.

За приключениями теперь уже дуэта одесситов в составе 17 оставшихся на проекте участников будем наблюдать по СТБ 18 марта.

Фото: СТБ

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