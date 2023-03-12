«Тузлівські лимани»-2023: війна та мир (випуск 30-й)

Україна – країна з дивовижною природою, але російське вторгнення завдає непоправної шкоди довкіллю.

За словами Президента Володимира Зеленського, «десятки рідкісних тварин та унікальні заповідники України знищуються через російську агресію. Шкода, завдана людям і природі в цій війні, нищівна. Але разом ми можемо це зупинити».

Унаслідок повномасштабного російського вторгнення довкіллю в Україні заподіяно шкоди в розмірі понад 2 трлн грн. Про це йшлося у Харкові на виїзному засіданні Комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування 11 березня.

«Ми рахуємо кожне знищене дерево. І кожну гривню, яку нам заплатить РФ за скоєне. Щодня продовжуємо встановлювати нові факти шкоди і руйнувань. За попередніми підрахунками, загалом шкода довкіллю складає уже понад 2 трлн грн: це і засмічення земель, і забруднення повітря, спалені ліси, зруйновані об’єкти. Росія провокує кліматичну кризу, ядерну – через ситуацію із ЗАЕС, гуманітарну», – зазначив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Гречаник.

Тим часом, природа в Національному природному парку «Тузлівські лимани», що на Одещині, живе 382-у воєнну добу. Коли загарбники варварськи руйнують домівки українців, у природі тривають важливі процеси, які описує доктор біологічних наук Іван Русєв, з люб’язного дозволу якого Одесса News розповідає про спостереження відомого одеського еколога.

«У природі незмінно йдуть свої закономірні процеси. Температура повітря на Півдні країни вдень буває під +20. І вже почалась масова міграція водоплавних птахів. Через Придунайські озера, Сасик, через Національний природний парк «Тузлівські лимани», дельту Дністра пролітають тисячні зграї водоплавних птахів, серед яких багато лисок, попелюхів, червоноволі казарки, білолобі гуси, лебеді кликуни та дуже рідкісні малі тундряні лебеді», — повідомляє Іван Русєв про масову міграцію птахів.

Як пише Іван Русєв на своїй сторінці у Facebook, «весь день і вночі летіли білолобі гуси та чорвоноволі казарки. Попереду далекий край і довга дорога, у тому числі через зону бойових дій. Летіти їм у російську тундру… Ці птахи гніздяться виключно в тундрі Росії, але восени на зимівлю обов’язково летять в Українське, Румунське та Болгарське Причорномор’я».

Міграцію птахів вчений вважає одним з найбільш вражаючих чудес природи.

«Неймовірні подвиги витривалості та наполегливості дозволяють птахам двічі на рік долати величезні відстані під час міграції. Перелітні птахи і траси їх перельотів — це сигнали про здоров’я Природи та нашого довкілля. Антропогенні зміни на шляху далеких мігрантів, які перетинають декілька країн та середовищ існування, свідчать про більш широкі зміни навколишнього середовища, які вже стрімко відбуваються, особливо в зоні бойових дій. Ці зміни жорстоко торкнулись і ще торкнуться негативними наслідками», — пише одеський еколог.

З вірою у переможне майбутнє Іван Русєв пише, що «сьогодні, незважаючи на жахливі наслідки від рашистів для людей і дикої природи, все ж таки природа відновиться, а неймовірна синергія диких гусей та казарок, степових рослинних хвиль, разом з дельфінами, багаточисельними іншими птахами наших лиманів і усього Азово-Чорноморського регіону, рослинами, водами, світанками, мурахами — всіх, на всіх фронтах — своєю потужною і позитивною енергетикою всіляко допоможе українцям в боротьбі з орками, і всі мріємо про перемогу над ворогом».

Фото: Іван Русєв/Facebook, Одесса News/Руслан Балабанов

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