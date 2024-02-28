Подразделения ВСУ отошли от сёл Северное и Степовое на Авдеевском направлении

Подразделения ВСУ продолжают вести оборонительные операции на Авдеевском направлении, по состоянию на утро 27 февраля была стабилизирована линия обороны в районах сёл Тоненькое, Орловка и Бердычи.

Об этом 27 февраля в эфире национального телемарафона сообщил спикер ОСГВ «Таврия» Дмитрий Лиховий, видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

По словам Лиховия, российские штурмовые группы были заблокированы на северо-восточных окраинах Орловки.

Он рассказал, что оккупанты ведут плотный огонь из артиллерии и миномётов, а также обстреливают FPV-дронами позиции украинских военных.

«Также враг вчера вечером вёл штурмовые действия в направлении населённого пункта Бердычи (силами до двух мотострелковых взводов), … но был отброшен с окраин села ударами украинских войск. При этом на Авдеевском направлении наши подразделения осуществили отход от небольших сёл Северное и Степовое (до войны на двоих вместе там было менее ста жителей). При этом ожесточённые бои за Северное продолжались со вчерашнего вечера и ночью. Враг понёс здесь большие потери», – подчеркнул Лиховий.

Он отметил, что в последние дни россияне увеличили интенсивность наступлений – если до сих пор вели штурмы малыми группами, то сейчас эти штурмовые группы имеют численность до взвода, а иногда и до роты.

Всего за минувшие сутки во всей операционной зоне ОСГВ «Таврия» общие потери российских оккупантов (убитыми и ранеными) составили 475 человек, в том числе 407 – в Донецкой области.

Одесса News информировала, что 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о решении вывести силы обороны Украины из Авдеевки, объясняя это необходимостью сохранить жизнь украинских воинов.

После захвата Авдеевки оккупанты пошли в наступление на соседнее Ласточкино, из которого ВСУ также ушли 26 февраля, чтобы организовать оборону по линии населённых пунктов Орловка – Тоненькое – Бердычи и не допустить дальнейшего продвижения россиян в западном направлении.

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