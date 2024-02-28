В бою за Украину погиб житель Одесской области Василий Дрозд, светлая ему память

На фронте погиб воин Василий Дрозд из посёлка Великая Михайловка.

Об этом сообщала в Facebook Великомихайловская объединённая территориальная громада.

Василий родился 22 января 1980 года.

28 ноября 2023 года защитника встретили земляки живым коридором и похоронили на кладбище в селе Полезное.

Одесса News сообщала, что 27 ноября 2023 года Подольская громада в Одесской области провела в последний путь защитника Вячеслава Садкова, 45-летнего старшего солдата противотанкового взвода роты огневой поддержки.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Великомихайловская ОТГ/Facebook

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