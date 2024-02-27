В бою за Украину погиб житель Одесской области Вячеслав Садков, светлая ему память

27 ноября 2023 года Подольская громада провела в последний путь защитника Вячеслава Садкова, 45-летнего старшего солдата противотанкового взвода роты огневой поддержки.

Вячеслав погиб погиб 23 ноября в селе Змеевка Бериславского района Херсонской области, — сообщила Подольская городская территориальная громада.

Вячеслав учился в Подольском лицее №3. После получения общего среднего образования работал на железной дороге в ЭЧ-6. 14 марта 2022 года был мобилизован.

В церемонии прощания с воином похорон приняли участие работники Подольской райвоенадминистрации, военнослужащие, представители правоохранительных органов, неравнодушные жители общины, побратимы и друзья.

Одесса News сообщала о гибели 22 ноября 2023 года на фронте, в районе населённого пункта Степное Донецкой области, в результате миномётного и танкового обстрела, старшего солдата Эдуарда Пельтека из Болградской громады Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Подольская гортергромада

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy