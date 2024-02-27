Зеленский объявил о начале работы платформы «Сделано в Украине»: в чём суть

В Украине начала работу платформа «Сделано в Украине».

Об этом в обращении по итогам 26 февраля сообщил президент Украины Владимир Зеленский, стенограмму опубликовала его пресс-служба.

«Сегодня стартовала работа нашей экономической платформы «Сделано в Украине». Это важный инструмент – инструмент содействия экономическому росту в Украине. Каждый должен чётко понимать: мы должны добавлять нашему государству, нашему народу как можно больше возможностей обеспечивать свои потребности, свою защиту», – сказал Зеленский.

Он отметил, что именно экономика и уплаченные в Украине налоги помогают удерживать армию.

«Государство должно и сделает всё, чтобы дать как можно больше возможностей для украинской экономики. И чтобы дать нашей экономике как можно больше разнообразия – вариантов и для экспорта и торговли, и для совместных с партнёрами современных производств, и для собственных украинских товаров и услуг. Максимально поддерживаем украинское, чтобы Украина могла максимально обеспечивать свои собственные интересы – на поле боя и не только», – подчеркнул Президент.

По его словам, всё это необходимо для победы Украины над российскими оккупантами.

«Всё – для силы Украины, для поддержки наших героев и всего нашего общества. Обязательно должны победить. Обязательно должны сделать всё, чтобы победить. Это вопрос выживания Украины и украинцев. Никто нашему государству успеха не подарит. Это может быть только наша с вами совместная работа – максимально активная, максимально энергичная, каждый день и без пауз», – считает Зеленский.

Объявлению Зеленского о старте новой экономической политики предшествовали указы о создании Всеукраинской экономической платформы «Сделано в Украине» и Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения.

«Сделано в Украине», — говорил Зеленский. — это не просто бренд, это большое сообщество людей, миллионы украинцев и украинок, которые работают на предприятиях. И это наши люди, которые основывают предприятия, создающие рабочие места для других. Всё сообщество нашего бизнеса будет представлено на новой платформе».

На состоявшемся 26 февраля Всеукраинском форуме «Сделано в Украине» с участием Президента Владимира Зеленского, Премьер-министра Дениса Шмыгаля, членов правительства, глав облгосадминистраций, предпринимателей и иностранных экспертов было подчёркнуто, что платформа «Сделано в Украине» будет являться площадкой для сотрудничества между властями и местными производителями. Ибо поддерживая внутренний рынок – обеспечиваем рост поступлений в бюджет.

Также Президент анонсировал программу украинского кэшбека – за покупку отечественных товаров будут возвращать часть денег, что должно будет стимулировать украинцев покупать именно украинское.

Одесса News информировала о проведении в октябре 2023 года в Одессе Южного бизнес-форума при поддержке Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины», направленного на укрепление экономической стабильности Юга Украины.

Фото и видео: Офис Президента Украины

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