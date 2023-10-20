В Одессе состоялся Южный бизнес-форум

В Одессе прошёл Южный бизнес-форум при поддержке Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины», направленный на укрепление экономической стабильности Юга Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«В любое время кризис был двигателем прогресса. И я уверен, что эта война не станет исключением. Благодарен одесскому бизнесу за поддержку и совместную работу», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов на открытии бизнес-форума.

Мэр отметил, что сплочённость городских властей, бизнеса и международных организаций помогла Одессе пережить самые тяжёлые времена, оказывать поддержку военным, пенсионерам, одесским семьям, оказавшимся в сложных обстоятельствах, и принять большое количество переселенцев.

«Наш приоритет – создание прозрачных и комфортных условий для ведения бизнеса и инвестиций. И тут соглашусь с негласным лозунгом бизнеса: хочешь поддержать – не мешай! Мы делаем всё возможное, чтобы экономика развивалась в Одессе. Также мы готовы подставить своё плечо и принять бизнес из соседних регионов», — сказал Геннадий Труханов.

Во время форума на четырёх дискуссионных панелях участники встречи обсудили состояние экономики Юга Украины в условиях войны, роль женщин и их социальные инициативы в южном регионе; вопросы гостеприимства и проблемы гостинично-ресторанного бизнеса, а также грантовые возможности поддержки малого и среднего бизнеса Украины.

Одесса News информировала, что 21-22 октября в Одессе проведут двухдневный Всеукраинский женский фестиваль АНИМА.

Фото и видео: «Одесса»

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