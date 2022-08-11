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Мэр Одессы передал военным 1000 тактических аптечек IFAK

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Мэр Одессы Геннадий Труханов передал 1000 тактических аптечек IFAK для военных.

Об этом сообщается на сайте «Одесса» горсовета.

«Городские власти с первых дней полномасштабного вторжения оказывают помощь военным и, уверен, эти аптечки спасут много жизней. Это – очередной пример взаимодействия местных властей, военных и единения украинского народа ради одной цели – победы над российскими захватчиками», — сказал Геннадий Труханов.

Отмечается, что аптечки укомплектованы необходимыми медикаментами, перевязочными материалами. Также в каждой аптечке есть сертифицированные турникеты, которые играют важнейшую роль в оказании помощи при ранениях. 

Как сообщала Одесса News, в августе в Одесской мэрии презентовали программу денежной поддержки от международной гуманитарной организации International Rescue Committee для пострадавших от войны.

Фото и видео: «Одесса»

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