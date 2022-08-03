В Одесской мэрии презентовали программу поддержки для пострадавших от войны

3 августа в Одесской мэрии презентовали программу денежной поддержки от международной гуманитарной организации International Rescue Committee для пострадавших от войны.

По сообщению на официальном сайте «Одесса» горсовета, в программе могут принять участие люди старше 18 лет, пострадавшие от войны, имеющие действительный документ, удостоверяющий личность, и действующий номер мобильного телефона.

Один человек может получить пособие в размере 6600 гривен, которое выдаётся в течение трёх месяцев — по 2200 гривен в месяц. Списки на получение помощи формируются при участии городского Департамента труда и соцполитики и передаются представителям гуманитарной организации.

Сегодня в программе зарегистрированы первые участники – представители льготных категорий, многодетных семей, лиц с инвалидностью и т.д.

После регистрации у сотрудника гуманитарного центра в течение 20 дней человек получает СМС с кодом. С этим кодом деньги можно получить наличными с паспортом в отделении банка или на банковскую карту через приложение банка в течение 30 дней с момента получения СМС.

Вопросы по программе можно задать в Telegram по номеру: 093 455 05 76 (понедельник-пятница с 10:00 до 18:00).

«Одесса сегодня гостеприимно открыла двери для более чем 30 тысяч граждан, которые переехали к нам с временно оккупированных территорий, с территорий, где сейчас проходят боевые действия. В сотрудничестве с международными партнёрами мы оказываем этим людям социальную поддержку, в том числе материальную помощь. Мы говорим слова благодарности всем международным гуманитарным организациям, которые помогают», — отметила вице-мэр Одессы Светлана Бедрега.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года Одесская областная военная администрация и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев будут сотрудничать для поддержки людей, которые из-за войны покинули свои дома и ныне проживают в Одесской области. По информации Верховного комиссара, «у нас есть программа, предусматривающая выплату 2 200 гривен на человека в месяц для категорийных людей, потерявших дома».

Фото и видео: «Одесса»

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