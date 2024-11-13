Украина получила $1,35 миллиарда гранта от США

Украина получила от США грант в 1,35 млрд долларов, которые будут направлены на гуманитарные и социальные программы.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Направляем эти средства на приоритетные гуманитарные и социальные программы», – написал он, уточнив, что правительство США направило финансирование через Агентство США по международному развитию (USAID) и в координации с Министерством финансов США, Государственным департаментом США.

Премьер поблагодарил американских партнёров за эту поддержку, а также подчеркнул, что правительство продолжает работу с союзниками по мобилизации необходимых финансовых ресурсов в этом и следующем году.

Как сообщала Одесса News, Совет МВФ 18 октября 2024 года завершил пятый обзор программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволило выделить Украине примерно $1,1 млрд, которые будут направлены на поддержку бюджета.

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