В Измаиле на пожаре в частном доме погиб его хозяин

Днём 12 ноября в Измаиле по улице Станиславского возникло возгорание домашнего имущества и утечка природного газа в частном жилом доме.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины Одесской области.
Отмечается, что на месте пожара обнаружено тело хозяина 1954 года рождения.
«Причина пожара и ущерб – устанавливаются. От ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 5 пожарных», — говорится в сообщении.
Одесса News информировала о ликвидации вечером 10 ноября в Одессе по улице Аэропортовской сильного пожара, охватившего складское помещение на территории одного из предприятий.
Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook
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