В Измаиле на пожаре в частном доме погиб его хозяин

Днём 12 ноября ​​в Измаиле по улице Станиславского возникло возгорание домашнего имущества и утечка природного газа в частном жилом доме.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины Одесской области.

Отмечается, что на месте пожара обнаружено тело хозяина 1954 года рождения.

«Причина пожара и ущерб – устанавливаются. От ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 5 пожарных», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала о ликвидации вечером 10 ноября в Одессе по улице Аэропортовской сильного пожара, охватившего складское помещение на территории одного из предприятий.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy