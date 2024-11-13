В Одессе с 1 декабря повысится стоимость проезда в электротранспорте

В Одессе планируется изменить тарифы на проезд в электротранспорте, поскольку в 2022-2024 годах во многих городах Украины, несмотря на введённое военное положение, произошло повышение стоимости проезда в городском электротранспорте, а действующие тарифы на проезд в в Одессе установлены ещё в 2021 году.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, с 2022 г. произошли изменения, повлиявшие на рост себестоимости предоставления услуг, значительно выросли цены на запчасти, основные и вспомогательные материалы.

«В таких условиях возникает и увеличивается разница между экономически обоснованными расходами и действующими тарифами на перевозку пассажиров, что требует пересмотра соответствующих тарифов для электротранспорта города Одессы», — говорится в сообщении.

КП «ОГЭТ» произвело расчёт тарифа, согласно которому на перевозку одного пассажира (трамвай, троллейбус) составляет 17,69 грн, тариф на транспортные услуги за 1 км составляет 130,732 грн, тариф на перевозку одного пассажира городским фуникулёром – 16,93 грн.

По итогам расчёта, будет введён новый тариф на разовый проезд в городском электротранспорте – 15,00 грн, с сохранением существующих льгот на проезд для учащихся и студентов.

Цена одной поездки по постоянным проездным билетам трамваем или троллейбусом будет составлять для учащихся 2,00 грн, для студентов — 4,00 грн, для населения — 7,00 грн.

Также с 1 декабря одесскими перевозчиками запланировано увеличение стоимости проезда до 20 грн. по городу и 40 грн. при проезде до 6-го км Овидиопольской дороги.

Видео: «Одесса»

Фото: Одеське життя

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