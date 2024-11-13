Суд ЕС запретил регистрировать фразу о «русском военном корабле» как товарный знак

Суд Европейского Союза отказал Государственной пограничной службе Украины в регистрации торговой марки «Российский военный корабль, иди на**й».

Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба органа юстиции.

Это уже третий отказ, полученный представителями Украины.

Первый раз права на фразу пытались зарегистрировать представители её непосредственного автора – украинского пограничника. Так, юристы из Брюсселя Андрей Буковник и Тарас Кульбаба подали заявку на регистрацию торговой марки 16 марта 2022 года от имени автора с разрешения его семьи.

EUIPO тогда на это предложение сообщил, что фраза не может стать торговой маркой, так как она «противоречит общепринятым принципам морали, поскольку стремится получить финансовую выгоду от того, что общепризнанно считается трагическим событием».

Юристы посчитали этот отказ «оскорбительным», поскольку орган ЕС представил ситуацию так, будто украинский защитник будет наживаться на войне, используя собственную фразу, сказанную во время боевых действий.

Как отметил Буховник, желание зарегистрировать фразу было продиктовано тем, что на рынке есть «очень недобросовестные игроки», использующие слоган про «русский военный корабль», и Украина ничего не может с этим сделать. В том числе не может помешать предпринимателям с «неискренними намерениями» продавать разнообразные товары с различными вариациями этой фразы и не получает прибыли от этих продаж.

Чтобы обойти обвинения в спекуляции на войне и из соображений безопасности, связанных с раскрытием имени пограничника – автора фразы, юристы подали заявление от имени ГПСУ.

«Мы считаем, что авторство такой торговой марки должно принадлежать государству Украина… как подтверждение решимости и несокрушимости украинских пограничников», – сказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Однако EUIPO во второй раз отклонил заявку на получение торговой марки в декабре 2022 года, тогда это объяснили тем, что в ней используются «вульгарные высказывания с оскорбительным сексуальным подтекстом».

«Даже если этот знак следует рассматривать как послание храбрости и мужества, он банализует российское вторжение и используется просто как инструмент для продажи товаров», – было сказано, среди прочего, в выводах эксперта организации.

После этого Буковник и Кульбаба подали апелляцию в феврале 2023 года, но она также была отклонена в декабре, на этот раз в EUIPO утверждали, что этой фразе не хватает «отличительного характера», то есть она не может идентифицировать и отличить товары или услуги компании от товаров и услуг другого происхождения. Этот вывод очень удивил юристов, считающих «Русский военный корабль…» уникальным слоганом.

Украинские пограничники оспорили в суде отказ Офиса интеллектуальной собственности ЕС зарегистрировать девиз для использования в производстве товаров, а также для издательских, образовательных, развлекательных и спортивных услуг.

Европейский суд, в свою очередь, решил, что слова, которые стали символом борьбы Украины с российской агрессией, «не воспринимается как коммерческий знак».

«Указанная фраза широко использовалась и распространялась СМИ… с целью мобилизации поддержки Украины и очень быстро стала символом борьбы Украины против РФ. Таким образом, эта фраза использовалась в политическом контексте, многократно и с целью выражения и поощрения поддержки Украины. Суд отметил, что знак не способен выполнять существенную функцию товарного знака, а потребитель воспринял бы его на товаре или услуге лишь как политическое послание», – говорится в релизе.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде» заявил, что, «конечно, обидно, что принято такое решение, но я убеждён, что Европейский Офис Интеллектуальной Собственности и европейские судебные инстанции руководствуются нормами законодательства и мы должны это принять. Надеемся, что они так же не допустят возможных регистраций за кем-то другим. Что-то дополнительно можно будет сказать после ознакомления с полным судебным решением. Однако могу заверить, что Государственная пограничная служба Украины будет продолжать работу, чтобы не допустить возможных недобросовестных манипуляций вокруг данного высказывания. Мы должны уберегать символы, которые демонстрируют героизм и мужество украинских защитников, в том числе и пограничников, которые являются неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины».

Одесса News информировала, что 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, оккупанты подошли к острову Змеиный в Чёрном море и потребовали от украинских военных сдаться. «Русский военный корабль, иди на х…й», – ответили пограничники. Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военных стал крылатой фразой.

Автором фразы считали морского пехотинца из Черкасской области Романа Грибова. 29 марта 2022 года стало известно, что он вернулся из плена домой, получил награду «За заслуги перед Черкасской областью». Украинские СМИ пришли к выводу, что Грибов и есть автором фразы. Сам он этого не отрицал.

В ГПСУ в мае 2022 года сообщили, что «русскому кораблю» ответил не морпех, а пограничник, а медийная публичность Грибова была в какой-то мере «операцией по информационному прикрытию». В Госпогранслужбе заявили, что сознательно не называли фамилию настоящего автора крылатой фразы, так как пограничник полтора месяца был в плену, но и после возвращения воина на родину ГПСУ не раскрыла его имя.

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