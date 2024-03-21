Украина не смогла зарегистрировать в ЕС как бренд фразу про «русский военный корабль»

Офис интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) отказал Госпогранслужбе Украины в регистрации прав на фразу «Русский военный корабль, иди на х…й» (Russian warship, go f…ck yourself), так как считает, что лозунг не соответствует требованию к торговой марке.

Об этом пишет издание ГОРДОН со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что это уже второй отказ, полученный представителями Украины. Первый раз права на фразу пытались зарегистрировать представители её непосредственного автора – украинского пограничника. Так, юристы из Брюсселя Андрей Буковник и Тарас Кульбаба подали заявку на регистрацию торговой марки 16 марта 2022 года от имени автора с разрешения его семьи.

EUIPO тогда на это предложение сообщил, что фраза не может стать торговой маркой, так как она «противоречит общепринятым принципам морали, поскольку стремится получить финансовую выгоду от того, что общепризнанно считается трагическим событием».

Юристы посчитали этот отказ «оскорбительным», поскольку орган ЕС представил ситуацию так, будто украинский защитник будет наживаться на войне, используя собственную фразу, сказанную во время боевых действий.

Как отметил Буковник, желание зарегистрировать фразу было продиктовано тем, что на рынке есть «очень недобросовестные игроки», использующие слоган про «русский военный корабль», и Украина ничего не может с этим сделать, не может помешать предпринимателям с «неискренними намерениями» продавать разнообразные товары с различными вариациями этой фразы и получать прибыли от этих продаж.

Как сообщает издание, для того, чтобы обойти обвинения в спекуляции на войне, и из соображений безопасности, связанных с раскрытием имени пограничника – автора фразы, юристы подали заявление от имени Госпогранслужбы Украины.

«Мы считаем, что авторство такой торговой марки должно принадлежать государству Украина… как подтверждение решимости и несокрушимости украинских пограничников», – сказал в комментарии Politico представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Однако EUIPO во второй раз отклонил заявку на получение торговой марки в декабре 2022 года, тогда это объяснили тем, что в ней используются «вульгарные высказывания с оскорбительным сексуальным подтекстом».

«Даже если этот знак следует рассматривать как послание храбрости и мужества, он банализует российское вторжение и используется просто как инструмент для продажи товаров», – было сказано, среди, прочего, в выводах эксперта организации.

После этого Буковник и Кульбаба подали апелляцию в феврале 2023 года, но она также была отклонена в декабре, на этот раз в EUIPO утверждали, что этой фразе не хватает «отличительного характера», то есть она не может идентифицировать и отличить товары или услуги компании от товаров и услуг другого происхождения. Как пишет Politico, этот вывод очень удивил юристов, считающих «Русский военный корабль…» уникальным слоганом.

Одесса News информировала, что 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, оккупанты подошли к острову Змеиный Одесской области в Чёрном море и потребовали от украинских военных сдаться. «Русский военный корабль, иди на х…й», — ответили пограничники. Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военных стал крылатой фразой.

Автором фразы считали морского пехотинца из Черкасской области Романа Грибова, который 29 марта 2022 года вернулся из плена домой. Сам он этого не отрицал. Но В ГПСУ в мае 2022 года сообщили, что «русскому кораблю» ответил не морпех, а пограничник, а медийная публичность Грибова была в какой-то мере «операцией по информационному прикрытию». В Госпогранслужбе заявили, что сознательно не называли фамилию настоящего автора крылатой фразы, так как пограничник 1,5 месяца был в плену, но и и после возвращения воина на родину ГПСУ не раскрыла его имя.

Фраза «Русский военный корабль, иди на х…й!» не нарушает правила этического поведения госслужащих и не может причинить вред репутации госорганов и органов местного самоуправления, заявило в марте 2022 года Национальное агентство Украины по вопросам госслужбы. В Нацагентстве при этом подчеркнули, что «во всём важна мера».

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