ЕС передал Украине систему разминирования

Европейский Союз передал Государственной службе специального транспорта Украины систему разминирования DOK-ING MV-10.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Европейской службы внешних действий.

Отмечается, что систему передали в рамках визита в Украину Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

«Украина борется с агрессором и одновременно восстанавливается. Её разминировщики берут на себя чрезвычайно опасную, но крайне важную задачу — очищать освободившуюся землю от смертоносных мин, которые покинул российский агрессор. Для нас большая честь сделать работу украинских сапёров более безопасной и эффективной с этим европейским оборудованием. Вместе мы можем помочь спасти жизнь и внести свой вклад в лучшее будущее Украины», — сказал Боррель.

Система разминирования MV-10 обезвреживает противопехотные и противотанковые мины, а также другие неразорвавшиеся боеприпасы и особенно хорошо подходит для очистки больших территорий. Благодаря дистанционному управлению, она особенно безопасна в эксплуатации. Она может разминировать до 4000 кв. м в час, в том числе на крутых склонах.

Поддержка ЕС в области разминирования также включает в себя специальный курс обучения для украинских операторов, которые будут работать на системе MV-10.

Для справки. Это последняя поставка в рамках пакета поддержки ЕС в размере 25 млн евро для гуманитарного разминирования в Украине, объявленного на саммите ЕС-Украина в феврале 2023 года. Пакет предназначен для удовлетворения неотложных потребностей украинских государственных операторов противоминной деятельности, начиная от основного оборудования для групп разминирования до пиротехнических машин и роботизированных систем разминирования.

Одесса News информировала, что швейцарское правительство пообещало в октябре 2023 года выделить более 100 млн. евро на гуманитарное разминирование в Украине в течение следующих 4 лет.

Фото: Жозеп Боррель

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