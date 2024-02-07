Рада уволила Лапутину с должности главы Минветеранов

Верховная Рада 7 февраля уволила Юлию Лапутину с должности министра по делам ветеранов Украины.

Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

Решение об увольнении поддержало 302 нардепа.

Кроме того, как пишет Железняк, профильный комитет по вопросам социальной политики заявил о неудовлетворительной работе министерства.

«Все выступающие, как от власти, так и от оппозиции, разносили в выступлениях министра. Сама же экс-министр даже не пришла на отчёт», – добавил он.

Для справки. Рада назнаыила Лапутину главой Министерства по делам ветеранов 18 декабря 2020 года. До назначения работала в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, входила в состав консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины. До этого работала в Службе безопасности Украины, стала второй в истории Украины женщиной, которая получила звание генерала.

В феврале в Верховную Раду Украины поступило заявление Лапутиной об отставке. Владимир Зеленский, комментируя её заявление, выразил недовольство работой министра по делам ветеранов Украины.

«Мы обсудили с премьер-министром Денисом Шмыгалём усиление политики героев – политики ветеранов. Шаги, которые преодолеют имеющиеся проблемы в этой сфере и придадут уверенности нашим людям. Шаги перезагрузки – и не только в этом направлении. При всём уважении к госпоже министру, это вопрос исключительно менеджмента», – заявил Зеленский. По его словам, «Украине нужна сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере».

Одесса News информировала о визите Лапутиной в мае 2023 года в Одессу, где она принимала участие в заседании Исполнительного комитета горсовета при рассмотрении вопросов помощи ветеранам, их реабилитации и последующей социализации.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy