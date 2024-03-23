Ставка Верховного Главнокомандующего одобрила несколько закрытых решений 

Президент Украины Владимир Зеленский 22 марта провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвящённое ликвидации последствий массированной атаки страны-оккупанта РФ по украинской энергосистеме.

Об этом Зеленский заявил в Telegram.

«Ставка. Единственная тема сегодня – энергетика. Все доклады посвящены ликвидации последствий российских преступных обстрелов. Харьков и область, Запорожье, Днепр, Хмельницкий и область, Кривой Рог, Сумская, Полтавская, Одесская, Винницкая, Ивано-Франковская область и все пострадавшие города и общины», – написал Зеленский.

Глава государства заслушал отчёты о ходе восстановительных работ, подключении домов к свету, воде и теплу, также обсуждалось обеспечение людей временным жильём и всей необходимой помощью.

«Председатели правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий и «Нафтогаза» Алексей Чернышов доложили о состоянии энергосистемы и первоочередных шагах по её укреплению и дальнейшей защите», – проинформировал он.

Главком Александр Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук сделали доклады о работе ПВО в эти, по выражению Президента, «два непростых дня».

«Ставка приняла несколько закрытых решений. Но по-настоящему защитить Украину может только решение наших партнёров предоставить достаточное количество современных систем ПВО. Работаем каждый день и по этому направлению», – заключил Зеленский.

Одесса News информировала, что ночью 22 марта российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. В общей сложности, россияне применили 63 Shahed-136/131, 12 баллистических ракет «Искандер-М», 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, пять крылатых ракет Х-22, семь аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал», две управляемые авиационные ракеты Х-59, 22 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. Силами обороны уничтожено 92 воздушные цели из 151, в т.ч. 35 крылатых ракет, две авиационные ракеты и 55 дронов Shahed.

Основной целью оккупантов были объекты украинской энергетики и критической инфраструктуры. Оккупанты ударили, в частности, по Днепровской ГЭС, которая выведена из строя.

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