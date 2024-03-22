Ночью 22 марта враг применил против Украины 151 средство воздушного нападения

В ночь на 22 марта противник нанёс комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, применил 151 средство воздушного нападения.

Об этом сообщает в Telegram Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Отмечается, что враг применил:

63 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» (район пусков Приморско-Ахтарск – РФ);

12 баллистических ракет «Искандер-М» (Белгородская область – РФ, Крым);

40 крылатых ракет Х-101/Х-555 (из тринадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – акватория Каспийского моря);

5 крылатых ракет Х-22 (из пяти бомбардировщиков Ту-22М3 – Ростовская обл., РФ);

7 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал» (из десяти МиГ-31К – Тамбовская область, РФ);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из двух Су-30 (Су-34) – ВОТ Запорожской области);

22 зенитных управляемых ракеты С-300/С-400 (Белгородская, Курская обл., РФ).

«К отражению ракетно-авиационного удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что в результате противовоздушного боя уничтожены 92 воздушные цели: 55 ударных БПЛА типа «Shahed-136/131»; 35 крылатых ракет Х-101/Х-555; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Одесса News информировала, что в ночь с 21 на 22 марта в Одесской области во время воздушной атаки оккупантов силами и средствами подразделений Военно-Морских Сил ВС Украины были сбиты 4 вражеских дрона-камикадзе «SHAHED-136».

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