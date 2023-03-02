В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Зеленый

На войне с российскими захватчиками погиб 38-летний житель посёлка Березино Тарутинской громады Одесской области Александр Зеленый.

Об этом сообщает в Facebook отдел культуры и туризма Тарутинского поселкового совета.

Герой погиб 29 марта 2022 года во время боевых действий вблизи населённого пункта Александровка Херсонского района Херсонской области.

Александр родился 16 января 1985 года в селе Новоукраинское Николаевской области. С 2014 года воевал в зоне АТО. По окончании контракта приехал в Березино, где и встретил свою Любовь, на которой и женился.

Когда Украина вновь оказалась в опасности, 24 февраля 2022 года Александр был призван на военную службу по мобилизации. Он служил командиром гранатомётного отделения противотанкового взвода механизированного батальона.

«Саша был добрым и отзывчивым человеком. У него было много друзей, крестники. Все, кто его знали, отзываются о нём, как об очень положительном человеке. С ним легко было общаться. Он был весел, любил шутить. Добрая улыбка не сходила с его лица…», — говорится в некрологе.

Земляки Александра попрощались с бойцом 3 февраля 2023 года.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года на войне с российскими захватчиками погиб житель посёлка Ананьев Одесской области боец ВСУ Александр Кульчаковский.

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Фото: отдел культуры и туризма Тарутинского поссовета/Facebook

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