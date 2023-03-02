372-е сутки вторжения: наши защитники отбили более 170 атак противника

Начались 372-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтёрском направлениях, — сообщает в Facebook в оперативной информации состоянием на 6 утра 2 марта Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки наши защитники отбили более 170 атак противника на указанных направлениях.

«В целом российские оккупанты нанесли 14 ракетных ударов по гражданским объектам в Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. Есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоэтажки и частные дома. Также захватчики нанесли 21 авиационный удар, в том числе задействовали 2 БпЛА «Шахед-136″. Ударные дроны сбиты», — говорится в утренней сводке Генштаба.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Штурмует город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населённых пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут и Ивановское.

На Авдеевском и Шахтёрском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населённых пунктов Каменка, Северное, Водяное, Невельское и Марьинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Совершил артиллерийские обстрелы более 45 районов населённых пунктов Запорожской области, города Херсон.

Наша авиация за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10».

Как сообщала Одесса News, ночью 2 марта враг нанёс ракетный удар по Запорожью. Есть жертвы среди мирных жителей.

На главном фото артиллеристы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ.

Фото: Генштаб, Оперативное командование «Юг» ВСУ/Facebook

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