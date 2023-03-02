Почему ночью в Одессе звучала воздушная тревога

Полчаса глубокой ночью 2 марта в Одесской области выли сирены воздушной тревоги.

По информации в Telegram спикера Одесской облвоенадминистрации Сергея Братчука, ночь в регионе прошла с тревогой, но без обстрелов. «Силы обороны на соответствующих позициях и выполняют боевые задания», — сообщил Братчук.

Однако, враг обстрелял Запорожье. По состоянию на 06:30 на месте ракетного удара по жилому дому в г. Запорожье подразделениями ГСЧС спасены 11 человек (из них 1 беременная женщина) и 20 жителей эвакуированы из соседнего подъезда. Извлечены из-под завалов тела двух человек. 20 человек получили помощь психологов ГСЧС. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Как сообщала Одесса News, 1 марта российские захватчики вывели в Чёрное море 15 кораблей, среди которых пять ракетоносителей с общим залпом в 32 ракеты.

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