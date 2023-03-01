В Одесской области разрешили продавать алкоголь до 22 часов

В Одесской области разрешено продавать алкоголь до 22 часов.

Об этом в Теlegram сообщила руководитель Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской областной военной администрации Алла Стоянова.

«В связи с изменением комендантского часа с 00:00 до 05:00 алкоголь в Одессе и области теперь будут продавать до 22:00», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, с 22 июня 2022 года в Одесской области продажа алкогольных напитков была разрешена в период с 09.00 до 20.00. С 1 марта 2023 года в Одесской области комендантский час начинается с 0:00 до 5:00.

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