ДТЭК «Одесские электросети» делает всё возможное, чтобы у людей появился свет

ДТЭК возобновил электроснабжение критической инфраструктуры в Одесской области после атаки 23 ноября, однако в регионе действуют экстренные ограничения.

По информации компании, 24 ноября возобновлена ​​подача электроэнергии на объекты критической инфраструктуры — прежде всего, водоснабжения и больницы.

«Ситуация остаётся сложной, но контролируемой. В области действуют экстренные отключения электроснабжения по распоряжению НЭК Укрэнерго. Энергетики всей страны продолжают работать, чтобы вернуть свет наибольшему количеству потребителей. За ночь энергетикам ДТЭК удалось подать свет критической инфраструктуре – объектам водоканала, теплоснабжения, больницам и части бытовых потребителей», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в то же время, по указанию системного оператора НЭК «Укрэнерго», в Одесской области в настоящее время применены экстренные ограничения электроснабжения.

«Поэтому часть потребителей сейчас временно без света в соответствии с потребностями энергосистемы. Для этих потребителей электроснабжение будет восстановлено после стабилизации ситуации в энергосистеме, согласно указанию диспетчера «Укрэнерго». Без света сейчас около 64% ​​жителей области», — объясняет ситуацию компания.

Энергетики просят выключать все лишние приборы и поочерёдно включать их после восстановления электроснабжения, что поможет избежать аварий на электросетях.

«Ситуация в энергосистеме после очередного террористического ракетного удара России крайне сложна. Энергетики круглосуточно делают всё возможное, чтобы как можно скорее у людей появился свет. Просим всех клиентов максимально ответственно относиться к потреблению электроэнергии, чтобы помочь энергосистеме», — констатируют в ДТЭК.

Как сообщала Одесса News, Украина 23 ноября пережила блэкаут.

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