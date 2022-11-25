Зеленский назвал 15 областей, в том числе Одесскую, со сложной ситуацией по свету

Самая сложная ситуация с электроснабжением остаётся в Киеве и 15 областях, но восстановительные работы постоянно продолжаются, с каждым часом свет возвращается новым потребителям.

Об этом сказал Владимир Зеленский во время своего вечернего видеообращения, размещённого на официальном сайте Офиса Президента Украины.

По его словам, наиболее сложная ситуация с электроснабжением в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областях, а также и в Киеве. Проблемы есть и в других регионах.

«Весь сегодняшний день продолжаются восстановительные работы – постепенно возвращаем электричество, тепло, водоснабжение и связь. Ситуация с электричеством остаётся сложной почти во всех регионах. Но всё же понемногу отходим от блэкаута – с каждым часом возвращаем питание новым и новым потребителям. Тяжелее всего пока в столице и 15 областях», — сказал Президент.

Он подчеркнул, что энергетики, коммунальщики, бизнес – все выполняют сейчас свою часть работы, чтобы снова дать свет. «Это действительно общенациональная задача – Украина и в этом работает максимально объединённо», — подчеркнул Президент.

Как сообщала Одесса News, по словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, 23 ноября страна пережила блэкаут.

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