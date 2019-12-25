Кто в Одессе 25 декабря останется без света

Компания «Одессаоблэнерго» предупредила жителей Одессы об отключении электричества в среду, 25 декабря.

Электроснабжение будет прекращено с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

— ул. 1-я линия, 7, 124, 2/130, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 270;

— 12-я Суворовская ул., 9;

— 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги (полностью);

— 3-я линия (Лиманчик), 6;

— 3-я Суворовская ул., 132, 135, 148, 161, 162, 163, 6/196, 175, 178, 179, 211, 223;

— 30-я линия, 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245;

— 5-я Суворовская ул. (полностью);

— 9-я линия Дачи Ковалевского, 12;

— ул. Дача Ковалевского, 119, 103/18, 103/5, 142/43, 103/6, 105, 103/3, 132а, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 132, 103/16, 103/4, 142, 144/5, 144, 144/1, 107, 144/3, 153/13, 111н, 111о, 103/13, 111к, 103/18а, 103, 111л, 134, 103/17, 102, 142/5, 111м, 132а, 130, 144а, 103/13, 111с, 111ф, 144/10, 144/6;

— Ореховая, 177, 196, 252;

— переулок Амундсена, 1, 3, 5, 6;

— переулок Ковалевского, 9;

— ул. Пишоновская, 1, 6;

— Просвещения, 1/24, 150, 152, 154, 156, 160, 1/3, 1/11, 1/1, 1/7, 1/13203, 164, 1/33165, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255.