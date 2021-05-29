Кому в Одессе 31 мая отключат свет (список длинный)

31 мая в связи с проведением запланированных и аварийных работ многим абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 1-й переулок Китобойный: 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14/16, 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 26-А, 26-В, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 38а, 42, 42а, 361

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая 1-й пер. Обильный: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/2, 15

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая 1-й пер. Юннатов: 1, 3а, 3Б, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 9А, 10, 10а, 12, 12/1, 12б, 12б2

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая 1-й пер. Александра Невского: 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 8

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая 1-я Садовая: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 23:59

31 мая 6:00

1 июня 1-й пер. Шишкина: 1, 2, 3, 5, 7

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая 1-й Академический: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 10, 10а, 21б, 1012

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая 1-й Керченский: 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 9А, 11

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 23:59

31 мая 6:00

1 июня 1-й Равенства: 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 8, 86, 98, 106, 197

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая 17-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги: 35, 37, 39, 41, 41А, 46, 48, 50

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 8:00

31 мая 18:00

31 мая 2-я Линия на жилом массиве: 12

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 23:59

31 мая 6:00

1 июня 2-я Садовая: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 42

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 23:59

31 мая 6:00

1 июня 2-й пер. Шишкина: 1, 2А, 2Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 8, 9, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 11-А, 12, 12а, 12б, 13, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая 2-й Академический: 2, 4/а, 5, 6

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая 2-й Костанди: 2

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая 2-й Равенства: 1, 4

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая 2-й Украинский: 3, 4, 5, 6

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая 2-й пер. Китобойный: 1, 3, 4, 5а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 16б, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 20, 20А, 22, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая 2-й пер. Александра Невского: 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая 3-й Керченский: 3, 4, 6

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 23:59

31 мая 6:00

1 июня 3-й Костанди: 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 8/3

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая 3-й Украинский: 1а, 1б, 1в, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая 3-й пер. Александра Невского: 2, 3, 3а, 5, 7, 7А

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая 3-я Садовая: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 8а1, 8а2, 9, 9А, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 23:59

31 мая 6:00

1 июня 3-й пер. Шишкина: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 10А, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 18, 20

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая 4 пер. Александра Невского: 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 7, 7а, 7-г

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая 4-я Садовая: 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 23:59

31 мая 6:00

1 июня 5-я Садовая: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 23:59

31 мая 6:00

1 июня 6-я Садовая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 47А, 47б, 49, 49А, 51, 51А, 53, 55, 57, 57А, 59, 59А, 61, 63, 65, 65А, 67, 69, 71

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 23:59

31 мая 6:00

1 июня Ильфа и Петрова: 6, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 8/1, 10А, 11А, 13, 13А, 15, 17, 19

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 8:00

31 мая 18:00

31 мая Академика Глушко: 26, 30/1, 30/2

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 8:00

31 мая 18:00

31 мая Академика Филатова, Киевский район: 3/2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 8:00

31 мая 20:00

31 мая Академическая: 1/16, 5, 14/3, 24, 24А, 29, 30А, 34В, 36, 37, 39/2, 47, 47а, 48В, 52А

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Архитектурная: 10, 12, 14, 14а

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Ахматовой: 6, 15, 17/19, 19, 19/2, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28/2, 30, 32, 32а, 32Б/1, 34, 34а, 34Б, 36, 38, 40

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Баштанная: 2а, 2, 4, 4А, 5, 5/5, 6, 6/3, 6/4, 6/6, 8/10, 8/10-34, 8-10/33, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 16, 27, 41, 91, 92, 93, 112, 212, 420

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Вазова Ивана (Флотская): 6-Б, 7, 21

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Варненская, Киевский р-н: 23, 25, 25/2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 17:00

31 мая Варненская, Киевский р-н: 11, 13, 13/2, 15, 15А

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 17:00

31 мая Варненская, Киевский р-н: 3, 3Г, 5, 5/2, 5/3

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 8:00

31 мая 20:00

31 мая Большая Арнаутская: 86, 86а, 92, 92/94, 96, 117, 119, 121, 123, 9294

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 8:30

31 мая 19:00

31 мая Большая Садовая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9_11, 10, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 50а, 52

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 23:59

31 мая 6:00

1 июня Вертелецкого: 7-Б, 13

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Вице-адмирала Жукова: 2, 4

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 6:00

31 мая 22:00

31 мая Генерала Бочарова: 18а, 21, 22, 22а, 24_26, 28, 49а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

31 мая 17:00

31 мая Генерала Петрова, Киевский р-н: 1

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 17:00

31 мая Давида Ойстраха (Затонского): 20, 21, 22, 23, 24, 24_1, 24_2, 24_3

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

31 мая 17:00

31 мая Дворянская: 12, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 31, 33

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 6:00

31 мая 22:00

31 мая Державина: 1гар, 2, 2а, 3, 11, 13, 15, 17, 164

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 23:59

31 мая 6:00

1 июня Державина пер.: 1, 1А, 3, 5, 5а, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 23:59

31 мая 6:00

1 июня Дмитрия Донского: 1, 1а, 1-А, 1-а/1, 1б, 2, 2/1, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/1А, 2/2, 2/20, 2/3, 2/33, 2/35, 2/42, 2/53, 2/55, 2/6, 2/7, 2/8, 2/947, 2/а19, 2а, 2А/17, 2а/22, 2а/26, 2А/28, 2а/31, 2а/32, 2А/35, 2а/7, 2а1, 2А10, 2а12, 2А15, 2А18, 2а23, 2а25, 2а27, 2а29, 2а30, 2а34, 2а36, 2а37, 2а38, 2а40, 2А41, 2а43, 2а45, 2а5, 2а6, 2А8, 2А9, 2б, 3а, 3А1, 3б, 4, 5В, 6, 8, 9, 9/7, 9А, 9В, 9Д, 9Е, 9Ж, 10, 11, 11/2, 11/21, 11/6, 11/Д, 11А, 11Б, 11В-1, 11Г, 12, 13, 15, 15/1, 15а/15б, 16, 16/18, 17, 17/17, 17а, 19, 20, 21, 21/3, 22, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 39, 39/1, 41, 41а, 43, 45, 45а, 45-Б, 94, 95, 111, 112, 113, 2552, 2848, 27492

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Днепровская: 49, 52

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 23:59

31 мая 6:00

1 июня Донецкая: 1_1, 5, 5А, 6, 7, 8, 8Б, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 23:59

31 мая 6:00

1 июня Достоевского: 1, 2, 2-В, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9А, 9в2, 10, 11, 11а, 11-Б, 12, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 21, 25

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Жолио Кюри: 68, 70авт34

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 8:00

31 мая 17:00

31 мая Жолио Кюри: 24А, 26, 36, 70, 72

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

31 мая 17:00

31 мая Кавуневая (бывшая Арбузная): 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 11б, 12, 12а, 14, 16, 18

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Капитана Кузнецова: 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 23:59

31 мая 6:00

1 июня Керченская: 29, 31, 33, 35, 36, 36А, 37а, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62а, 62Б

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 23:59

31 мая 6:00

1 июня Китобойная: 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6/2, 7/1, 7/а, 8, 8а, 8б, 9А, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 15/1а, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 19/2, 19/3, 20, 20А, 20Б, 20-В, 20-Д, 21, 21/1, 21/3, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31б, 32, 32/1, 33/1-А, 33а, 34, 34А, 34Б, 35, 36, 36 а, 36в, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 47/1, 47А, 48, 70, 74, 92, 413, 472

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Кишинёвская: 2, 4, 4А, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 24

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 23:59

31 мая 6:00

1 июня Коблевская улица: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 6:00

31 мая 22:00

31 мая Комарова: 31Д/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 17:00

31 мая Костанди: 14/21, 21, 24, 25, 26, 27А, 28, 28А, 29, 31, 32, 32А, 32Б, 34, 34/Б-1, 34А, 34б, 34В, 36, 38, 38Б, 38В, 39, 40, 40А, 40Б, 40в, 41, 42, 43, 44, 45/2, 45А, 47, 48, 48/2, 48а, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 56, 56А*, 57, 58, 60, 61, 62А, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 73, 75, 75Б, 75в, 77, 77А

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Крымская: 1, 3, 31

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Крымский пер.: 1А, 1б, 2, 3, 3б, 3в, 4, 5, 5а, 5Б, 5-б, 6а, 6-А, 7, 8, 10, 12, 13, 13а, 14, 16, 20, 22

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Куприна: 7/9, 7а, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 13-А, 13-Б, 13В, 14, 14/2, 14/4, 14а, 14уч, 15, 16а, 16Б, 17, 18, 18а, 19, 19а, 19-А/1, 20, 20А, 20-Б, 21, 21/23, 21а, 23, 25, 26, 27, 27б, 28, 28а, 28-Б, 28-В, 29а, 30, 30-В, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 34а/1, 34в, 35, 35А, 36а, 37, 37а, 37б, 37В, 37е, 38, 39, 39/1, 39/5, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 48б, 48в, 48д, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 54, 54б

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Куприна: 7/9,уч1а,2а,5а: 7

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Левкоевая (бывш. Левкойная): 7, 7а

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Левитана: 141

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 8:00

31 мая 18:00

31 мая Левитана: 19/3, 19/4, 19/5

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Ломоносова: 10, 11, 11а, 12, 20

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 23:59

31 мая 6:00

1 июня Львовская: 50, 50а, 52, 54, 54/2, 56, 58

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Львовский пер.: 1, 3, 3/1, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 10Б, 10В, 15, 16, 76

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Люстдорфская дорога, Киевский р-н: 86а, 88

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 8:00

31 мая 20:00

31 мая Лядова: 1а, 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 7, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 15

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая М Садовая: 1, 2А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 23:59

31 мая 6:00

1 июня Махачкалинская: 17, 18

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

31 мая 17:00

31 мая Маланова пер.: 1, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 6:00

31 мая 22:00

31 мая Маршала Жукова: 77, 77а

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 8:00

31 мая 18:00

31 мая Николаевская дор: 168, 168в, 168г, 257, 257б, 259, 261, 261_1, 263, 263А

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 23:59

31 мая 6:00

1 июня Николаевская дор.32б/Мологвардейская: 65

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 23:59

31 мая 6:00

1 июня Молодогвардейская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 23:59

31 мая 6:00

1 июня Молокова: 1, 2, 4, 6, 6Б, 12

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Немировича — Данченко: 10, 11, 16

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Новосельского улица: 64а, 64б, 65, 66, 67, 70, 72, 78, 80

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 6:00

31 мая 22:00

31 мая Новоукраинский: 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Нежинская ул.: 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 6:00

31 мая 22:00

31 мая Обильная: 1, 1/, 1/3, 1/5, 1-3, 1а, 2, 3Б, 3, 3/1, 4, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9, 9а, 9б, 9г, 10, 11, 11/5, 11а, 11в, 11г, 12, 12а, 13, 13а, 13Б, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30, 30б, 35, 35а, 35Б

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Одария: 7, 16, 18, 20, 24

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Окружная: 17Б, 17В, 17Г, 17, 17/18, 17/6, 19, 19в, 21, 23, 25, 26, 26/2, 27, 28, 29, 29/1, 29/4, 29/5, 29/6, 29/8, 30, 32, 32/12, 32а, 32Г, 33, 33А, 33-а, 33Б, 33з/д, 34/1, 34/4, 34/6, 36, 36а, 38, 38/1, 38/2, 38/2а, 38/3, 38А, 40, 40а, 40Б, 40-В/2, 40Д, 42, 42а, 42б, 178а, 321

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Александра Невского: 1а, 1, 3, 3а, 5, 5а, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20-Б, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/5-А, 21/6, 21/7, 21/8, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 31а, 31а2, 32, 32а, 33, 33а, 34, 34а, 34Б, 38, 39а, 40

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Атамана Чепыги: 3, 5, 7, 9А, 9Б, 11, 13, 15

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Пастера улица: 58, 60, 62, 64

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 6:00

31 мая 22:00

31 мая Педагогическая: 21

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Планетная: 1, 3, 4, 6, 6а, 8а, 8Б, 9, 9а, 10, 10а, 10В, 10г, 11, 12, 12а, 12-Б, 12-В, 16, 17, 17А, 17-В, 18, 19, 19А, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/30, 29, 30, 31, 31а, 38, 38А, 38Б

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Преображенская улица: 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 32

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 6:00

31 мая 22:00

31 мая Южная дорога: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 65Б, 73

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 23:59

31 мая 6:00

1 июня Ростовская: 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 52_1, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 65_2, 66, 66А, 68, 68б

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 23:59

31 мая 6:00

1 июня Равенства: 1, 1А, 2, 2А, 3, 3а, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 42-А, 44, 46, 46А, 48, 84

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Садовая улица: 2, 5, 5а, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 6:00

31 мая 22:00

31 мая Садовый пер.: 7, 7Е

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 6:00

31 мая 22:00

31 мая Соборная площадь: 2, 4, 6

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 6:00

31 мая 22:00

31 мая Собинова: 15

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Совхозная (пос. Котовского): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 23:59

31 мая 6:00

1 июня Сумская: 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/2, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 69/1, 69/2, 69а, 69б

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Терешковой Валентины, Киевский: 2, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 8:00

31 мая 20:00

31 мая Тимирязева: 70а, 72, 72/А, 72Б, 84в

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Торговая улица: 28

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: зарегистрировано. 6:00

31 мая 22:00

31 мая Тульская: 1, 2, 3, 3а, 3А/1, 3а3, 3б, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/3, 19, 20, 21/3, 21А, 22, 23-Б, 23, 24, 25, 26, 26-А, 27, 27/4, 27а, 28, 29, 29/2, 30А, 31, 31/1, 32, 33, 33/3, 35, 36, 36-Б, 36В, 37, 37/1, 37/Б, 37Б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 71, 141, 204, 211, 222, 223, 233, 234, 241, 242, 243, 262, 263, 264, 281, 282, 294, 311, 313, 332

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Утёсова улица: 13, 16

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 8:30

31 мая 19:00

31 мая Флотский: 2а, 3, 3а, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 19а, 21, 23

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Флотская: 4, 4А, 6/1

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Фонтанская дорога, Киевский р-н: 129

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Харьковская: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12.12-А, 12а, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16/1, 16а, 18, 20

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Центральный Аэропорт: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 23

Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

31 мая 17:00

31 мая Черниговская: 1, 1б, 2, 2а, 3, 3-А, 3Б, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7Б, 8, 8,8-А, 8а, 9, 9А, 9а1, 9Б, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 13А, 13Б, 14, 14а, 16А, 17, 17/, 17/1, 17/9, 18, 18а, 20, 23А, 23Б, 23Г, 24

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Черниговский пер.: 1А, 2Б, 3, 3а, 4, 4а, 5а, 5-А/1, 6а, 8

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Шишкіна: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 5а1, 5б, 5в, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15/1, 15/17, 15/17уч5, 15-174, 15-176, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19/2, 19/83, 19А, 20, 21, 21а, 21а1, 21б, 21в, 21в2, 22, 24, 24А, 26, 28, 28а, 28б, 30а, 32а, 34, 34б, 36А, 38а, 39, 40а, 40Б, 41, 41а, 42а, 44а, 52, 73, 202, 211

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая ЩЕГОЛЕВА: 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 8

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Юннатов: 1а, 1Б, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4А, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12а, 14, 15, 1330

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая Ёлочная: 5/17, 5/2, 5/3, 36, 38, 38а, 42, 42/2, 44, 44а, 44Б, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 58В, 58-Г

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая пер. Безымянный: 2, 2а, 4, 6, 6А, 8, 9, 9а, 9в, 10, 10Б, 11, 12

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая пер. Векслера: 1

Вид отключения: аварийное. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 23:59

31 мая 6:00

1 июня пер. Дмитрия Донского: 2А, 3, 3б, 6, 7

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая пер. Достоевского: 1, 2, 4, 8, 9, 9-Б, 9Б.9-Б3, 9Б/1, 9Б\3, 9б2, 9в, 10а, 11, 11б, 11в, 12, 12а, 12Б, 12в, 13, 13в, 14, 14а, 14в

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая пер. Молокова: 1А, 1Б, 1г, 1, 2, 2б, 3, 3б, 4, 4А, 5, 6, 6/2, 6/4, 6/А4, 6б, 6В, 6Г, 7, 8, 8а, 8б, 9/11, 10, 11, 12

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая пер.Ипподромный: 10

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая пер. Славы: 1, 1/1, 2, 2А, 3, 4, 4/37, 4-37, 5, 5/2, 5Б, 5В, 6, 7, 8, 8А, 9, 10

Вид отключения: срочное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: зарегистрировано. 9:00

31 мая 19:00

31 мая

Как сообщала Одесса News, работники АО «ДТЭК Одесские электросети» устанавливают платформы для гнёзд аистов, чтобы их соседство с энергообъектами было безопасным.

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