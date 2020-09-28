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  3. Кто в Одессе 29 сентября останется без электричества

Кто в Одессе 29 сентября останется без электричества

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29 сентября в связи с проведением аварийных, а также запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию. 

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети». 

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Аграрная:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Адмиральский проспект:  26 0:00
29 сентября		 23:00
29 сентября		 Заплан.
Александровский проспект:  3, 4, 5, 6, 11 9:00
29 сентября		 19:00
29 сентября		 Заплан.
Альпинистов:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
10 Апреля:  2, 3, 4, 5, 6, 8 9:00
16 сентября		 18:00
16 октября		 Заплан.
Апрельская:  20, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 32А, 33, 33/1 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Асеева Юрия переулок:  1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Бадаева:  1, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14А, 14б, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33а, 33Б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 59а, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 66а, 67, 68, 70, 72, 90а 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Бадаева переулок:  1а, 1б, 3, 5, 7, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Балтская дорога:  8, 8а, 10, 10а, 11, 11А, 14, 14А, 16, 16А, 18, 18Б, 28 15:00
29 сентября		 19:00
29 сентября		 Заплан.
Балтская дорога:  37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Балтская дорога:  8, 8а, 10, 10а, 11, 11А, 14, 14А, 16, 16А, 18, 18Б, 28 9:00
29 сентября		 11:00
29 сентября		 Заплан.
Банный переулок:  2 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Заплан.
Баркасный переулок:  1, 1а, 2, 4 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Бернардацци:  3, 3/6, 4/6В, 5/7, 8/10, 8д.2 0:00
29 сентября		 23:00
29 сентября		 Заплан.
Бернардацци:  8, 12/7, 14/16 0:00
29 сентября		 23:00
22 сентября		 Заплан.
Битумная:  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21-2, 21а 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Богуна:  6А, 12/2 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Большая Арнаутская:  50, 59, 61, 63 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Заплан.
Бочарова Генерала:  18А, 21, 22, 22а, 24-26, 28, 49а 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Бригадная:  56, 56/1, 58, 60, 62, 119, 121, 123, 123/1, 123/2, 125, 127, 129, 129А, 131, 133, 135, 137, 137б, 139, 141, 141А, 141Б, 141В, 141Г 0:00
29 сентября		 23:00
29 сентября		 Заплан.
Ванцетти переулок:  16, 18, 18а, 20, 21, 21а 0:00
29 сентября		 23:00
29 сентября		 Заплан.
Ветрогонова:  16, 16а, 17, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 21, 24, 26, 27, 27а, 27б, 29, 30, 31, 33, 33а 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Вильямса Академика:  75, 77 8:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Винниченко Владимира:  26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 49, 49а 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Винниченко Владимира:  12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Вишнёвая:  1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Вишнёвый переулок:  2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Военный спуск:  1, 3, 6, 8, 14, 18 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Заплан.
Воробьёва Академика:  28, 28А, 30, 32, 34, 36 15:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Воробьёва Академика:  28, 28А, 30, 32, 34, 36 9:00
29 сентября		 12:00
29 сентября		 Авария
Газовая:  1, 2, 3, 4-1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Гарина:  8, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Гастелло:  9, 9А, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 20, 20б, 21, 22, 22а, 22Б, 23, 23а, 24, 24а, 25, 25А, 25-В, 26, 27, 28, 28А, 29, 29-А, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 43А, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51, 51а, 53, 55 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Героев пограничников:  7, 9 9:00
29 сентября		 19:00
29 сентября		 Заплан.
Главная:  1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Гладкова:  1, 2, 2а, 3, 3а, 3А, 3б, 4, 4а, 4А, 5, 5а, 6, 7, 7в, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19А, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 33-1, 33а, 34, 35, 36, 41, 42А, 43а, 44, 48, 49в, 54, 56, 58, 64, 64а, 64б, 66, 72, 72а, 74, 78, 80, 84, 86, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 112б, 114, 118, 118а, 120, 122, 124, 124а, 135, 149, 153б, 161, 161а, 163, 165, 167, 169, 171, 171а, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 201а, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 259а, 261, 263, 263а, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 277а, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 299а, 299б, 301, 305, 305а, 307, 309, 311, 319 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Гордиенко Яши:  31, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 48-1, 49, 49в, 50, 50а, 51, 51а, 51б, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 64а, 64б, 66, 68, 70 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Гордиенко Яши:  11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25-27, 26, 28, 29, 30, 32, 32а 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Давида Ойстраха (Затонского):  20, 21, 22, 23, 24, 24-1, 24-2, 24-3 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Дальневосточная:  5, 5А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 17А, 18, 19б 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Декабристов:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 6б, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 18, 18А, 18б, 19, 20а, 20б, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 24б, 25, 26а-б, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37б, 38, 39а, 39б, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 43б, 44а, 44б, 45а, 45б, 46, 46а, 47, 48, 49, 50 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Демьянова:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Деревообделочный 1-й переулок:  1, 1а, 2, 2а, 3, 3б, 4, 5, 6а, 7, 8, 8б, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13а, 14, 15, 16, 17, 19в, 21, 23, 25а, 25б, 25г, 27 9:00
29 сентября		 19:00
29 сентября		 Заплан.
Деревообделочная:  1, 2, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6а, 6б, 7, 7а, 8а, 8б, 9, 10а, 10б, 10в, 11, 12, 13, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 25а, 27а, 27б, 27в, 29а, 29б, 30, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39а, 39б, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 48, 48а, 54, 56, 58, 60, 62а, 62б, 64б, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78а, 78б, 80, 82, 84, 86 9:00
29 сентября		 19:00
29 сентября		 Заплан.
Дидрихсона:  3, 5, 5а, 9, 11 9:00
16 сентября		 18:00
16 октября		 Заплан.
Днепровская:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Добровольского проспект:  100, 102 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Добровольского проспект:  1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Доковая:  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17 0:00
29 сентября		 23:00
29 сентября		 Заплан.
Долгая:  88А, 93, 93а, 95, 96Д, 97а, 97б, 98Е/50, 98з/48, 98з48, 99, 99а, 99б, 101, 102, 102а, 102-а, 102б, 103, 104, 105, 105а, 106а, 107, 108, 109, 110, 110а, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 116а, 117а, 117Б, 118, 118а, 118б, 118в, 120а, 120б, 120в, 121А 0:00
29 сентября		 23:00
29 сентября		 Заплан.
Долинская:  3, 3а, 5, 6, 7, 7-9, 8, 10, 11, 11а, 13 15:00
29 сентября		 19:00
29 сентября		 Заплан.
Долинская:  3, 3а, 5, 6, 7, 7-9, 8, 10, 11, 11а, 13 9:00
29 сентября		 11:00
29 сентября		 Заплан.
Донецкая:  1, 1А, 2, 3, 4 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Екатерининская:  72, 74, 76, 78, 80, 81, 83, 85 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Заплан.
Екатерининская площадь:  4а, 6, 6/8, 8 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Заплан.
Жаботинского:  69 0:00
29 сентября		 23:00
29 сентября		 Заплан.
Жасминная:  1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 15, 15/1, 16, 16а 0:00
29 сентября		 23:00
29 сентября		 Заплан.
Жевахова гора:  17, 19, 92, 94 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Жолио-Кюри:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Жолио-Кюри:  24А, 26, 36, 70, 72 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Жуковского:  39 16:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Жуковского:  30, 32, 34, 36 9:00
29 сентября		 19:00
29 сентября		 Заплан.
Закарпатская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Звонкая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Известковая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 13-15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 34Б, 35, 36, 36А, 37, 41, 43, 45, 47, 48 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Известковый поселок:  4, 6, 7, 11, 12, 38, 40, 42, 44 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Известковый 1-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 11, 11а 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Кавказская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Кавказский переулок:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Карьерная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Керченская:  8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Клименко:  25, 33в, 44 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Ковровый переулок:  5, 7, 9 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Конноармейская:  2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Кордонный переулок:  3, 3/1, 3/2, 3а, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5А, 7, 7а, 7б, 7в, 9, 9а, 9б, 9В, 10, 10/3, 10а, 11, 11а, 12, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13а, 13-13В, 14, 15, 15/1, 15А, 17Б 0:00
29 сентября		 23:00
29 сентября		 Заплан.
Королёва Академика:  100, 100/1 8:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Кордонная:  27а, 29Б, 31, 44А, 48, 54, 54а, 60/1, 64, 68, 68А, 68Б, 68Г, 70, 70А, 74 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Корнюшина:  1А, 3, 5, 7, 7а, 8, 9, 10А, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 23А, 25, 25А, 27, 27А 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Космонавтов:  48 9:00
29 сентября		 19:00
29 сентября		 Заплан.
Кострова:  30, 34, 37-А 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Косяченко:  2-А, 7, 9, 9Б, 10, 10В, 12, 16, 25а, 28ква519, 29, 29А, 31, 38, 39, 44, 46, 50, 52, 54/2, 10.5А/1, 10.5А/2, 10.5А/3, 10.5А/4, 10.5А/5, 10.5А/6, 10.5Д/1 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Коцюбинского:  1, 2, 3, 4а, 4б, 5, 6Б, 6в, 7, 8, 8Б, 9А, 9б, 10, 10б, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Красных Зорь переулок:  4, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14 0:00
29 сентября		 23:00
22 сентября		 Заплан.
Краснослободская:  80/1, 84, 86 15:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Краснова:  7А 9:00
29 сентября		 19:00
29 сентября		 Заплан.
Краснослободская:  7, 7А, 7Б, 11, 13, 15, 17, 17-4, 18-1, 28, 37, 41, 43, 45, 53А, 53-Б, 58, 59, 60, 62, 64, 68а, 78 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Краснослободская:  50-1, 52, 52-4, 52-10 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Краснослободская:  80/1, 84, 86 9:00
29 сентября		 12:00
29 сентября		 Авария
Крылова:  6А, 7, 8, 9, а, 10, 10а, 11, 11А, 12, 12а, 13, 14, 14а, 14б, 17, 18, 18-1, 18/2, 18-4, 19, 19-2, 21, 21-2 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Кузнецова Капитана:  71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Курская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Лавочная:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 11, 12, 13, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25, 25а, 25б, 26, 27а, 27б, 29, 29а, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Латвийский спуск:  1, 1а, 2, 2А, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8г, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13б, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20б, 21, 21б, 22, 23, 25, 27 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Левкойная:  13, 13а, 14, 14-А, 15, 16, 18, 18а, 20, 21, 21а, 22, 23, 25, 25а, 26, 28, 30, 32, 32А, 32Б, 32В 0:00
29 сентября		 23:00
29 сентября		 Заплан.
Леси Украинки:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
4-я Линия (посёлок Котовского):  25, 29, 31, 31-1, 33, 50, 50-1, 50-3 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
5-я Линия (посёлок Котовского):  26, 28, 30, 32, 34 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
6-я Линия (посёлок Котовского):  25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
7-я Линия (посёлок Котовского):  3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
8-я Линия (посёлок Котовского):  25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
9-я Линия (посёлок Котовского):  25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
10-я Линия (посёлок Котовского):  19, 19Б, 21, 22, 23, 24 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
36-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
37-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3а, 3/В, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
38-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
38-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
39-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
40-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
41-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
41-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
42-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
42-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
43-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
43-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 7, 11, 11а, 13, 17, 36 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
44-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
45-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
46-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
47-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
48-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
49-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
50-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
51-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
52-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
53-я Линия (посёлок Котовского):  2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
54-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7, 15 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
54-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
55-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
55-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Литовская:  15, 17, 18А, 18-Б, 18в, 18г, 18Б2, 19, 21, 21а, 21-Б, 23, 23а, 23б, 23В, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 35а, 37, 41, 43, 45, 45/1, 47, 2828а 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Ломоносова:  13, 13а, 14, 15, 16, 18 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Ломоносова:  3, 6, 7-7а, 7а, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18б, 19, 20 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Лунина Контр-адмирала:  2, 4 0:00
29 сентября		 23:00
29 сентября		 Заплан.
Луцкая:  1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Львовская:  29в, 31, 31а, 31б, 33, 35/37, 37, 37а, 37б, 37/Б, 37В, 37б1, 39, 39а, 39б, 41, 64, 64а, 66, 66а, 68, 70, 70а, 72, 74/4, 76, 76а, 78, 78а, 641, 782 0:00
29 сентября		 23:00
29 сентября		 Заплан.
Льва Симиренко:  1, 2Д, 3, 3а, 5, 5А, 9, 11а, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 27, 28б, 29, 29б, 30, 30а, 31, 31а, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37Б, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 47а, 49, 49а, 49б, 51, 51а, 57 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Любашевский переулок:  1, 1А, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 19-1 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Литературная:  2уч.14 0:00
29 сентября		 23:00
22 сентября		 Заплан.
Мазепы:  4, 6а, 6б, 7, 9, 11 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Мазепы:  8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32а, 33, 33а, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 37а, 37в, 37В, 38, 39, 40, 41, 43 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Малиновского Маршала:  1, 3 11:00
29 сентября		 14:00
29 сентября		 Авария
Малая Арнаутская:  58 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Заплан.
8 Марта 1-й переулок:  3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
8 Марта 1-я линия:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
8 Марта спуск:  1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
8 Марта 9-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
8 Марта 3-я линия:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
8 Марта 4-я линия:  1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
8 Марта 5-я линия:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
8 Марта 8-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
8 Марта 2-я линия:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
8 Марта:  1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
8 Марта 6-й переулок:  4, 8, 9, 10, 11 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
8 Марта 3-й переулок:  4, 5, 6, 8, 10 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
8 Марта 7-й переулок:  5, 6, 7, 8, 9 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
8 Марта 4-й переулок:  2, 4, 6, 8, 10 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
8 Марта 5-й переулок:  4, 6, 8, 9 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
8 Марта 2-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Матюшенко:  25, 26, 27, 27а, 28А, 28Б, 29, 29Б, 30, 30Б, 31, 31А, 32а, 32б, 33, 34А, 34Б, 35, 35А, 36, 36а, 37, 38, 39, 39б, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43, 44, 44-46, 45, 46, 46А, 48а, 48б, 49, 49б, 50а, 50б, 51а, 51б, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58а 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Матюшенко:  3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22Б 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Махачкалинская:  17, 18 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Мациевской спуск:  25А 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Мациевского:  1, 1а, 2, 2а, 4, 4а, 5, 7, 9, 10, 10а, 13, 13а, 14, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Мачтовая:  6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 101 0:00
29 сентября		 23:00
29 сентября		 Заплан.
Маяковского переулок:  3, 5, 7, 9 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Заплан.
Мелитопольская:  1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Мечникова:  36, 36а 9:00
16 сентября		 18:00
16 октября		 Заплан.
Мечникова:  2, 2а, 4, 6а, 7, 12, 14 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Минская:  30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 43а, 45, 47, 47А, 49 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Мицкевича:  1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Мичурина площадь:  2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Мичурина:  21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Молодёжи площадь:  6, 12, 12а, 14, 16, 19, 21 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Моторная:  1 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Моторный 2-й переулок:  1, 1/1, 2, 2Б, 4Б, 8, 8б, 14, 16, 20 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Моторный 3-й переулок:  1, 2, 2/1, 2В, 3, 3/2, 4, 4/2, 4а, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21/1, 22, 23, 23/2, 23А, 34, 37 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Мясоедовская:  13, 20, 22, 24, 24/26, 26 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Заплан.
Навигационный переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Наличный 5-й переулок:  1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Наличный 3-й переулок:  1, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Наличный 4-й переулок:  2, 3, 4, 6А, 7А, 7Б 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Наличный 6-й переулок:  2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 7а, 7Б, 9, 9а 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Наличный 2-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 12, 12а 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Наличный 1-й переулок:  3, 3а, 5, 5а, 5б, 7 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Нежинская:  72 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Заплан.
Нерубайская:  33 15:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Нерубайская:  33 9:00
29 сентября		 12:00
29 сентября		 Авария
Нефтяников 2-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Нефтяников 3-й переулок:  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Нефтяников 1-й переулок:  1а, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Никитина:  10, 12А, 12б, 12Б/1, 15, 17, 18, 19, 20, 21а, 21Б, 22, 22а, 22Б, 23, 23а, 24, 25а, 25б, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 32б, 33, 33а, 34, 34а, 34в, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41б, 42, 43А, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 52-1, 52а, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 71, 71а 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Новобереговая:  4А, 12Б, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78/А, 78/Б, 79а, 80, 82, 82а, 83а, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 95а, 96, уч6, уч7, уч8 0:00
29 сентября		 23:00
22 сентября		 Заплан.
Новгородская:  1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 4е, 5, 5а, 5В, 5Г, 6, 6а, 6а/1, 6б, 6в, 6в/3, 6Г, 6Д, 6е, 7, 7/2, 8, 9, 10, 10/2, 10-а, 11, 12, 12а, 12а/1, 12а/д3, 13, 14, 14/5, 14а/1, 14а/3, 14А, 15, 16, 16а, 144 0:00
29 сентября		 23:00
29 сентября		 Заплан.
Новосельского:  14, 16 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Новосельского:  98, 100, 102, 104, 106 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Заплан.
Новикова улица:  13, 13А 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Огренича Николая (Чапаева):  1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Онежская улица:  36, 38, 38а, 38/а, 40, 42, 42а, 42б, 44, 46, 48, 50, 50а, 50б, 50в, 54 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Палубный переулок:  1, 2, 3, 4, 5 0:00
29 сентября		 23:00
29 сентября		 Заплан.
Палубная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0:00
29 сентября		 23:00
29 сентября		 Заплан.
Пассионарии:  1, 2, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Пересыпская 5-я улица:  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 15:00
29 сентября		 19:00
29 сентября		 Заплан.
Пересыпский 1-й переулок:  1-1 15:00
29 сентября		 19:00
29 сентября		 Заплан.
Пересыпская 4-я улица:  1, 1а, 2а, 2б, 4, 5а, 7, 8-10, 11, 11в, 12, 13, 17, 17а, 18, 19, 20, 24, 24а, 26, 28 15:00
29 сентября		 19:00
29 сентября		 Заплан.
Пересыпская 2-я улица:  3, 4, 4-6, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15-4, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30 15:00
29 сентября		 19:00
29 сентября		 Заплан.
Пересыпская 9-я улица:  3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8-2, 9, 9-2, 9а, 9б, 9в, 9А1, 10, 11, 11а, 12, 13-35, 14а 15:00
29 сентября		 19:00
29 сентября		 Заплан.
Пересыпская 1-я улица:  2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24 15:00
29 сентября		 19:00
29 сентября		 Заплан.
Пересыпская 10-я улица:  11, 12, 13, 16, 17 15:00
29 сентября		 19:00
29 сентября		 Заплан.
Пересыпская 1-я улица:  2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24 9:00
29 сентября		 11:00
29 сентября		 Заплан.
Пересыпский 1-й переулок:  1-1 9:00
29 сентября		 11:00
29 сентября		 Заплан.
Пересыпская 10-я улица:  11, 12, 13, 16, 17 9:00
29 сентября		 11:00
29 сентября		 Заплан.
Пересыпская 9-я улица:  3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8-2, 9, 9-2, 9а, 9б, 9в, 9А1, 10, 11, 11а, 12, 13-35, 14а 9:00
29 сентября		 11:00
29 сентября		 Заплан.
Пересыпская 5-я улица:  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 9:00
29 сентября		 11:00
29 сентября		 Заплан.
Пересыпская 4-я улица:  1, 1а, 2а, 2б, 4, 5а, 7, 8-10, 11, 11в, 12, 13, 17, 17а, 18, 19, 20, 24, 24а, 26, 28 9:00
29 сентября		 11:00
29 сентября		 Заплан.
Пересыпская 2-я улица:  3, 4, 4-6, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15-4, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30 9:00
29 сентября		 11:00
29 сентября		 Заплан.
Песочная:  1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Песчаный:  1, 2, 3, 4 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Петрашевского:  23, 31, 33, 39, 39/1, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 0:00
29 сентября		 23:00
29 сентября		 Заплан.
Петрова Генерала:  19, 21, 23/1 9:00
29 сентября		 19:00
29 сентября		 Заплан.
Платанова:  1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10б, 11, 12, 12А, 13А, 13Б, 14, 14А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20А, 20б, 21, 22, 22А, 22Б, 23, 24, 24в, 25, 26, 27, 28, 30, 30А, 30Г, 32, 32а, 32Б, 32в, 32Г, 32Д, 34, 34/1, 34А, 34Б, 34В, 34Г, 35, 36, 36а, 36Б, 37, 38, 39, 40, 40Б, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 45Б, 46, 46А, 47, 48, 48А, 48Б, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 55Б, 56, 57А, 57Б, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 79в, 80, 84, 86, 87, 88, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 93б, 94, 95, 95А, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 112, 114, 114А, 116, 118, 118Б, 120, 122, 124, 126, 321 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Победы:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Покровский переулок:  6, 8, 10 7:00
29 сентября		 12:00
29 сентября		 Заплан.
Посевная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Пригородная 4-я улица:  97, 97А, 99 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Прорезной переулок:  27 0:00
29 сентября		 23:00
29 сентября		 Заплан.
Прохоровская:  8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 29, 29А, 30А, 31, 32, 33, 37 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Заплан.
Прокатная:  1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Радиальная:  1, 2, 4 9:00
29 сентября		 19:00
29 сентября		 Заплан.
Радостная:  114, 116 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Раздольная:  1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Ракетная:  1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Рельефная:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Республиканская:  1, 1а, 1б, 1в, 1ж, 2, 2а, 2б, 2Б, 2в, 2г, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7б, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45а, 47, 47а, 48, 49, 53, 54, 54б, 57, 59, 61, 62, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 87, 152, 152а, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 168а, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 182а, 185, 186, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 210а, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 220а, 222, 223, 224, 225а, 226, 227, 228а, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 245, 247, 249, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 275а, 277, 281, 283, 285, 285а, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 305а, 307, 307а, 309, 311, 313, 313а, 313б, 315б, 317, 319, 321, 323, 323а, 325, 327, 329, 331, 337, 339, 343а 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Рихтера Святослава:  33, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 58А, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 73, 73Б, 74, 75, 75А, 76, 77, 78, 79, 80, 80А, 81, 82Б, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 87Б, 88, 89, 90, 90А, 91, 91/2, 92, 92А, 93, 93Г, 94, 94А, 95, 96, 97, 98, 99, 99А, 100, 100А, 101, 102, 103, 104, 105, 105/6, 105/7, 106, 106А, 107, 107/1, 108, 109 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Ришельевская:  66, 68 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Заплан.
Ромашковая:  15, 17, 17а, 19, 21а, 23, 25, 27, 27А, 28, 29, 30, 30а, 31, 31/2, 32, 32а, 33, 34, 34А, 36, 36а, 38, 40, 40б, 40-В, 40Г, 42, 44, 46 0:00
29 сентября		 23:00
29 сентября		 Заплан.
Ростовская:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Салтыкова-Щедрина:  4, 6 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Салтыкова-Щедрина:  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 21/26, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27а, 27б, 29, 30, 30б, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 41а, 42, 44 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Севастопольский переулок:  2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Сельская:  29, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 37Б, 38, 38А, 39, 40, 40/а, 40А, 42, 44 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Серогодского:  1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Симферопольская:  17 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Симферопольская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Сиреневый проезд:  1, 2, 3, 4, 5, 6 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Сиреневый переулок:  2/2 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Сиреневый 1-й переулок:  1, 1/1, 1-В, 2, 3, 3/1, 4, 4/2А, 5, 6 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Сиреневый 2-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 10/3, 11, 12, 13, 15, 17, 19 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Слободская:  1, 2а, 2б, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 23, 23а, 23б, 24, 28, 28а, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Слободская:  27, 29, 33 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Соляная:  1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Старопортофранковская:  5, 6, 7, 9, 11, 13 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Степная 7-я улица (Кострова):  1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 4Б, 4Г, 4-Д, 4-Ж, 5, 5А, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 18А, 18Б, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28а, 29, 30, 30А, 30Б, 31, 31а, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 36А, 36Б, 37, 38, 38/1, 39, 40, 40б, 41, 42, 42А, 43, 44, 44А, 44-Д, 45, 47, 49 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Стельмаха:  2, 3, 4, 4А, 5, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Степная 1-я улица (Кордонная):  25, 25А, 26а, 27, 29, 29А, 29Б, 29в, 29г, 44, 44б, 46, 50, 52, 56, 58, 58А, 62, 64, 68, 68А, 68В, 70, 70Б, 72, 72А, 74 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Степная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Степная 3-я улица:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 21А, 22, 22-а/1, 22А, 22Б, 23, 23А, 24, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 32, 33, 33а, 34, 34А, 35, 35А, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 47Б, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 53Б, 54, 54А, 55, 56, 56А, 56Б, 56Б/1, 57, 58, 58А, 58Б, 58Г, 59, 59А, 59-Б, 60, 60А, 60Б, 61, 61А, 61Б, 61Г, 62, 62/2, 62А, 62Б, 63, 63/1, 63А, 63Б, 63В, 64, 64а, 64А, 64Б, 65, 65А, 65Б, 66, 66А, 66Б, 67, 67/1, 67А, 67Б, 67в, 68, 69, 69А, 69Б, 71, 71А, 71Б, 71в, 73 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Степная:  43 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Степная 4-я улица:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8А, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13А, 15, 16, 17, 17А, 19А, 19Б, 19В, 19Г, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 29Б, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44/1, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 49А, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 58, 60 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Степная 2-я улица:  1, 2, 5, 6, 7, 8, 9А, 10, 10А, 10б, 11, 11А, 12а, 12Б, 12В, 13, 13А, 13Б, 13В, 13г, 13Д, 14, 15, 16, 17/2, 18, 19, 21, 21Б, 22, 22А, 23, 24, 24А, 25, 25А, 26, 26А, 26Б, 27, 27А, 28, 28А, 28б, 29, 30, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47А, 47Б, 48, 49, 50, 51, 52А, 54 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Стуса Василя:  15, 16, 17, 18, 19, 20 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Судостроительная:  5, 7, 9 0:00
29 сентября		 23:00
29 сентября		 Заплан.
Танкерная:  4, 5, 6/1, 6А, 7, 8, 9, 9/2А, 11, 13, 14 0:00
29 сентября		 23:00
29 сентября		 Заплан.
Татьяны Тесс:  3а, 8, 11-А, 12А, 14, 18, 19, 34А, 43 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Тимирязева:  53, 53А/23, 55, 55а, 55б, 57, 57/2, 57/А, 57Б/1, 57Б/3, 58, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/5-А, 59/6, 59а, 60, 60/1, 61В, 61Г, 61ж, 62, 62/7, 64, 64/15, 64/16, 531, 602 0:00
29 сентября		 23:00
29 сентября		 Заплан.
Тираспольская:  1, 3 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Заплан.
Тихая:  2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16б, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27-1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 38-1, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 50, 52 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Троицкая:  41, 43а, 43б 7:00
29 сентября		 12:00
29 сентября		 Заплан.
Трудовая:  7, 9 0:00
29 сентября		 23:00
29 сентября		 Заплан.
Туристическая:  7А, 8а, 8б, 9, 14, 15 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Угорская:  2, 3 0:00
29 сентября		 23:00
29 сентября		 Заплан.
Урицкого:  9, 11, 11А, 13, 13а, 14, 16, 18, 18а 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Усатовская:  28, 29, 39 15:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Усатовская:  28, 29, 39 9:00
29 сентября		 12:00
29 сентября		 Авария
Училищная:  22, 26 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Училищная:  2, 4, 6 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Февральский 2-й переулок:  1, 1А, 5, 7, 7а 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Февральский 1-й переулок:  1, 3, 5, 7 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Февральская:  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Филатова Академика:  31, 33, 33А, 35 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Флотский 3-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Флотский 1-й переулок:  5, 7, 7а 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Флотская:  2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Флотский 4-й переулок:  1 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Флотский 2-й переулок:  3, 4, 8 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Хаджибеевский 1-й переулок:  7 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Хаджибеевский 2-й переулок:  10 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Хаджибеевская дорога:  2, 4, 6, 8, 8А, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24-1, 25, 27а, 27в, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 39-1, 59, 67, 69, 79, 87, 93, 99, 105, 107а, 123а, 133, 135, 137, 143, 145, 147, 151, 151а, 153, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 189-191, 191, 193, 193а, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 217а, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 239а, 241, 241а, 241б, 243, 247, 249, 251, 253, 255, 255а, 257, 261, 263, 265, 265а, 267а, 269, 271, 271а, 273, 275, 277, 277а, 279, 283, 285, 287, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 307а, 309, 311, 311а, 313, 315, 315а, 315в, 317, 317а, 319, 321, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 335а, 337, 339, 341, 341а, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 357а, 357б, 359, 361, 361а, 363, 365, 365а, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 377а, 379, 379а, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 427, 427а, 429, 429а, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 453а, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 467а, 469, 471, 473, 473а, 475, 477, 479, 481, 481а, 483, 485, 485а, 487, 487а, 489, 491, 491а, 493а, 495, 497, 499, 501, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Хаджибеевский 3-й переулок:  1, 1А, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Химическая:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 12 9:00
29 сентября		 19:00
29 сентября		 Заплан.
Холмистая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Хорошенко Саши:  11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24а, 24б 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Хорошенко Саши:  21, 23, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30А, 30Б, 31, 32, 32а, 32б, 33а, 34, 34а, 35, 36, 37, 37а, 38, 39а, 39б, 40, 40б, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 47а, 47б, 48а, 48б, 49, 50, 51, 53 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Хуторская:  95Е 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Цветочная:  14/1, 14/18 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Цветочная (Малиновский р-н):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 10А, 11, 11а, 12, 13, 14, 14/4, 15, 17, 19, 20, 20А, 20В, 20Г, 20/аб, 21 9:00
29 сентября		 17:00
29 сентября		 Заплан.
Центральная:  2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Чапаевский 3-й переулок:  2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Чапаевский 6-й переулок:  2, 6, 8, 8а, 10 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Чапаевский 8-й переулок:  2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Чапаевский 2-й переулок:  1, 3, 6, 7 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Чапаевский 5-й переулок:  1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Чапаевский 1-й переулок:  7, 13а 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Чапаевский 9-й переулок:  1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Черноморский 6-й переулок:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Шевченко проспект:  17, 17А, 17Б, 17В, 19, 19А, 21, 21А, 21Б, 21В 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Заплан.
Шестакова:  4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
Ширшова:  10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73-75, 77 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Шклярука:  13, 15, 15а, 15б, 15-В 0:00
29 сентября		 23:00
29 сентября		 Заплан.
Юбилейный 1-й переулок:  6 9:00
29 сентября		 18:00
29 сентября		 Авария
Яблочная:  1, 1а, 1б, 2, 3, 4 9:00
29 сентября		 20:00
29 сентября		 Заплан.
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