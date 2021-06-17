Кому в Одессе 18 июня отключат свет

18 июня в связи с проведением запланированных и аварийных работ многим абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

1-й Сиреневый переулок, 1, 1/1, 2, 3, 3/1, 4, 4/2 А, 5, 6, 1В, с 09:00 по 11:00

1-й Сиреневый переулок, 1, 1/1, 2, 3, 3/1, 4, 4/2 А, 5, 6, 1В, с 16:00 по 19:00

1-я Пригородная улица, 15, 37А, 19, 19А, 21, 23, 23А, 27, 17, 29, 29А, 31, 33, 35, 35А, 37, 27А, с 16:00 по 19:00

1-я Пригородная улица, 15, 37А, 19, 19А, 21, 23, 23А, 27, 17, 29, 29А, 31, 33, 35, 35А, 37, 27А, с 09:00 по 11:00

2-й Сиреневый переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 10/3, 9А, с 09:00 по 11:00

2-й Сиреневый переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 10/3, 9А, с 16:00 по 19:00

2-й Сиреневый переулок, 2/2, с 09:00 по 11:00

2-й Сиреневый переулок, 2/2, С 16:00 по 19:00

2-я Пригородная улица, 97, 97А, 99, с 09:00 по 11:00

2-я Пригородная улица, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 48А, 52А, 47А, 97А, 61, 51А, 45А, 50а, 77А, 71А, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, с 16:00 по 19:00

2-я Пригородная улица, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 50а, 51А, 45А, 52А, 48А, 65, 47А, с 09:00 по 11:00

2-я Суворовская улица, 7, 15, 15а, 6, 8, 11, 13, 13а, 18, 22, с 08:00 по 18:00

36-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, с 09:00 по 19:00

37-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 3/В, 3а, 6а, 3г, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, с 09:00 по 19:00

4-я Пригородная улица, 79, 79А, с 09:00 по 11:00

4-я Пригородная улица, 67, 72, 73, 79, 81, 79А, с 16:00 по 19:00

43-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 8а, 12а, 14а, с 09:00 по 19:00

44-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18а, 43а, 35/1, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, с 09:00 по 19:00

45-я линия на жилом массиве, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8а, 1А, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, с 09:00 по 19:00

46-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11А, 2а, 4А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35, с 09:00 по 19:00

5-я линия Марии Демченко, 61А, с 09:00 по 19:00

7-я Степовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5А, 16А, 24, 17А, 2А, 18А, 18Б, 4А, 4Б, 20/1, 4Г, 4Д, 4Ж, 2Б, 44Д, 44а, 42А, 28а, 40б, 38/1, 30А, 30Б, 36Б, 31а, 36А, 33А, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, с 16:00 по 19:00

7-я Степовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 5А, 16А, 26, 17А, 2А, 18А, 18Б, 4А, 4Б, 4Г, 4Д, 4Ж, 2Б, 44Д, 28а, 44а, 42А, 30А, 30Б, 40б, 31а, 38/1, 36Б, 33А, 36А, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, с 09:00 по 11:00

7-я Суворовская улица, 15, с 09:00 по 19:00

Алексея Косяченко улица, 2А, 54/2, 9, 9Б, 10, 10.5А/1, 10.5А/2, 10.5А/3, 10.5А/4, 10.5А/5, 10.5А/6, 10.5Д/1, 10В, 7, 16, 25а, 28ква519, 29, 29А, 31, 38, 39, 44, 46, 50, 52, 12, с 16:00 по 19:00

Алексея Косяченко улица, 2А, 54/2, 9, 9Б, 10, 10.5А/1, 10.5А/2, 10.5А/3, 10.5А/4, 10.5А/5, 10.5А/6, 10.5Д/1, 10В, 7, 16, 25а, 28ква519, 29, 29А, 31, 38, 39, 44, 46, 50, 52, 12, с 09:00 по 11:00

Андреевского улица, 10/12, с 08:00 по 18:00

Апрельская улица, 20, 33/1, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 21, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 32А, 33, 27, с 09:00 по 11:00

Апрельская улица, 20, 33/1, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 21, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 32А, 33, 27, с 16:00 по 19:00

Атамана Головатого улица, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 31, 64б, 64в, 25/27, 43б, 33, 73А, 73б, 64а, 135В, 135Б, 135а, 35, 37, 39, 43, 45, 51, 55, 57, 63, 64, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 92, 96, 137, 139, 141, 143, 145, с 08:00 по 18:00

Атамана Чепиги улица, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 32, 33, 35, 48, 50, 52, с 08:00 по 18:00

Бабеля улица, 3, 4, 11, 13, 15, с 09:00 по 19:00

Базарная улица, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 38, 40, с 09:00 по 19:00

Балковская улица, 157, с 09:00 по 19:00

Богуна улица, 6А, 12/2, 21, с 09:00 по 11:00

Богуна улица, 6А, 12/2, 21, с 16:00 по 19:00

Гастелло улица, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 22а, 22Б, 20б, 23а, 26, 24а, 13а, 25А, 25В, 9А, 51а, 47а, 28А, 45а, 29А, 43А, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, с 09:00 по 11:00

Гастелло улица, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 22а, 22Б, 20б, 23а, 26, 24а, 13а, 25А, 25В, 9А, 51а, 47а, 28А, 45а, 29А, 43А, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, с 16:00 по 19:00

Головковская улица, 15, 19, с 09:00 по 19:00

Желябова улица, 7а, 9, 11, 11а, 11б, с 09:00 по 11:00

Желябова улица, 7а, 9, 11, 11а, 11б, с 16:00 по 19:00

Канатная улица, 50, 52, 54, 56, с 09:00 по 19:00

Ковровый переулок, 9, с 16:00 по 19:00

Ковровый переулок, 5, 7, 9, с 09:00 по 11:00

Ковровый переулок, 5, 7, с 16:00 по 19:00

Кордонная улица, 25, 33в, с 09:00 по 11:00

Кордонная улица, 22, 25, 31, 48, 27а, 29Б, 54, 44А, 44Б, 22Б, 33в, 54а, 60/1, 70А, 68Г, 68А, 68Б, 64, 68, 70, 74, с 16:00 по 19:00

Кордонная улица, 27а, 31, 48, 54, 64, 68, 70, 54а, 29Б, 44Б, 74, 68А, 68Б, 68Г, 44А, 70А, 60/1, с 09:00 по 11:00

Корнюшина улица, 1А, 27А, 5, 7, 7а, 8, 9, 10А, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 15, 15а, 16, 3, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 23А, 25, 25А, 27, 17, с 09:00 по 11:00

Корнюшина улица, 1А, 27А, 5, 7, 7а, 8, 9, 10А, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 15, 15а, 16, 3, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 23А, 25, 25А, 27, 17, с 16:00 по 19:00

Короткий переулок, 2, 3, 4, с 09:00 по 11:00 и с 16:00 по 19:00

Кострова улица, 30, 34, 37А, с 16:00 по 19:00 и с 09:00 по 11:00

Литовская улица, 20, 20А, с 09:00 по 11:00 и с 16:00 по 19:00

Луцкая улица, 59, 61, 63, 61а, 65, 59а, 67, 69, 71, 73, 75, с 09:00 по 19:00

Николая Гєфта, 44, с 08:00 по 18:00

Минская улица, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 30А-1, 38, 37А, 30а, 47А, 43а, 42А, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, с 16:00 по 19:00

Минская улица, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 30А-1, 38, 37А, 30а, 47А, 43а, 42А, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, с 09:00 по 11:00

Мостовой переулок, 1, 2, 2/1, 2Б, 4, с 16:00 по 19:00

Наливная, 1, 4, 4А, с 08:00 по 18:00

Николая Бажана улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 47Б, 8Б, 48а, 34А, 16А, 35А, 73, 36А, 53Б, 26А, 54А, 37А, 26Б, 56А, 56Б, 56Б/1, 21А, 27А, 58А, 58б, 58Г, 15А, 59А, 59Б, 41а, 60А, 60Б, 22А, 61А, 61Б, 61Г, 42А, 62/2, 62А, 62Б, 22а/1, 63/1, 63А, 63Б, 63В, 43А, 64А, 64Б, 22Б, 65А, 65Б, 31А, 66А, 66Б, 18А, 67/1, 67А, 67Б, 67в, 23А, 33а, 69А, 69Б, 47А, 71А, 71Б, 71в, 45А, с 09:00 по 11:00

Николая Бажана улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 47Б, 8Б, 48а, 34А, 16А, 35А, 73, 36А, 53Б, 26А, 54А, 37А, 26Б, 56А, 56Б, 56Б/1, 21А, 27А, 58А, 58б, 58Г, 15А, 59А, 59Б, 41а, 60А, 60Б, 22А, 61А, 61Б, 61Г, 42А, 62/2, 62А, 62Б, 22а/1, 63/1, 63А, 63Б, 63В, 43А, 64А, 64Б, 22Б, 65А, 65Б, 31А, 66А, 66Б, 18А, 67/1, 67А, 67Б, 67в, 23А, 33а, 69А, 69Б, 47А, 71А, 71Б, 71в, 45А, с 16:00 по 19:00

Николая Вороного улица, 4а, 7а, с 09:00 по 11:00

Николая Вороного улица, 4а, 7а, 11А, с 16:00 по 19:00

Николая Вороного улица, 11А, с 09:00 по 11:00

Николая Гефта улица, 1А, 1, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 4, 5, 7, 9, 12, с 09:00 по 11:00

Николая Гефта улица, 1А, 1, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 4, 5, 7, 9, 12, с 16:00 по 19:00

Осипова улица, 18, 20, 22, 24, 26, с 09:00 по 19:00

Платановая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 13А, 30А, 30Г, 20А, 32а, 32Б, 32в, 32Г, 32Д, 20б, 34/1, 34А, 34Б, 34В, 34Г, 13Б, 4А, 36а, 36Б, 22А, 22Б, 14А, 10б, 40Б, 24в, 3А, 46, 12А, 44А, 19А, 45Б, 1А, 46А, 118Б, 114А, 48А, 48Б, 108А, 95А, 93б, 88А, 79в, 57Б, 57А, 55а, 55Б, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 321, с 09:00 по 11:00

Платановая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 13А, 30А, 30Г, 20А, 32а, 32Б, 32в, 32Г, 32Д, 20б, 34/1, 34А, 34Б, 34В, 34Г, 13Б, 4А, 36а, 36Б, 22А, 22Б, 14А, 10б, 40Б, 24в, 3А, 46, 12А, 44А, 19А, 45Б, 1А, 46А, 118Б, 114А, 48А, 48Б, 108А, 95А, 93б, 88А, 79в, 57Б, 57А, 55а, 55Б, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 321, с 16:00 по 19:00

Радостная улица, 114, 116, с 16:00 по 19:00 и с 09:00 по 11:00

Радужная улица, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 28а/2, 28а/3, 28а1, 27а, 29а, 10/1, 30А, 30Б, 41В, 41Б, 41А2, 41А, 41/г, 39А, 38А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43, с 09:00 по 11:00

Радужная улица, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 28а/2, 28а/3, 28а1, 27а, 29а, 10/1, 30А, 30Б, 41В, 41Б, 41А2, 41А, 41/г, 39А, 38А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43, с 16:00 по 19:00

Ракетная улица, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, с 09:00 по 19:00

Сельская улица, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 37Б, 39Б, 39В, 44, 40/а, 40А, 29а, 38А, с 09:00 по 11:00

Сельская улица, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 37Б, 39Б, 39В, 44, 40/а, 40А, 29а, 38А, с 16:00 по 19:00

Сиреневый проезд, 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, с 09:00 по 11:00 и с 16:00 по 19:00

Степовая улица, 25, 27, 29, 43, 44, 46, 50, 29б, 29в, 29г, 26а, 44б, 52, 25а, 29А, 72А, 70Б, 58А, 68В, 68А, 56, 58, 62, 64, 68, 70, 72, 74, с 16:00 по 19:00

Степовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 28б, 13Д, 10А, 10б, 32А, 9А, 17/2, 11А, 11А/1, 12а, 37А, 21б, 12Б, 22А, 12В, 45, 24А, 13А, 25А, 47А, 47Б, 53А, 49А, 45А, 44/1, 52А, 43А, 25а, 26а, 29А, 29б, 29в, 29г, 44б, 39А, 38А, 33А, 13Б, 58А, 29Б, 23А, 21А, 68А, 68В, 26А, 70Б, 19Г, 72А, 19В, 26б, 13В, 5а, 7а, 8А, 27 А, 9а, 13г, 28А, 17А, 19А, 19Б, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, с 09:00 по 11:00

Степовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 25А, 13Б, 26А, 26б, 13В, 27 А, 13г, 28А, 28б, 13Д, 10А, 10б, 32А, 9А, 17/2, 11А, 11А/1, 12а, 37А, 53А, 49А, 45А, 44/1, 43А, 39А, 38А, 33А, 47А, 47Б, 21б, 29Б, 29А, 23А, 52А, 21А, 12Б, 22А, 5а, 7а, 8А, 12В, 9а, 37, 24А, 17А, 19А, 19Б, 19В, 19Г, 13А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, с 16:00 по 19:00

Строганова улица, 7, 9, 11а, 11б, 10, 11, 11В, с 09:00 по 11:00

Строганова улица, 7, 10, 11, 11В, 9, 11а, 11б, с 16:00 по 19:00

Татьяны Тэсс улица, 3а, 8, 11А, 12А, 14, 18, 19, 34А, 43, с 16:00 по 19:00

Татьяны Тэсс улица, 3а, 8, 11А, 12А, 14, 18, 19, 34А, 43, с 09:00 по 11:00

Текстильщиков улица, 1А, 14А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4а, 5, 1, 6а, 7, 8, 10, 12, 12А, 14, 6, с 16:00 по 19:00

Туристская улица, 7А, 8а, 8б, 9, 14, 15, с 16:00 по 19:00

Туристская улица, 7А, 8а, 8б, 9, 14, 15, с 09:00 по 11:00

Цветочная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 13а, 7/1, 14/4, 1А, 21, 10А, 20/аб, 20А, 20В, 20Г, 11а, с 09:00 по 11:00

Цветочная улица, 1, 14/18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 10А, 11, 11а, 1А, 13, 13а, 14, 14/4, 15, 17, 19, 20/аб, 20А, 20В, 20Г, 21, 14/1, 12, с 16:00 по 19:00

Цветочная улица, 14/1, 14/18, с 09:00 по 11:00

Церковная улица, 3, 8, с 08:00 по 18:00

Черноморского Казачества улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 24, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 123Б, 123а, 123/1, 107/109, 51-53, 47, 49, 51, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 67, 95, 97, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, с 08:00 по 18:00

Щорса улица, 33, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 75А, 82Б, 109, 90А, 99А, 99б, 50а, 100А, 91/2, 73Б, 92А, 58А, 93Г, 105/6, 105/7, 71А, 106А, 94А, 107/1, 80А, 84А, с 16:00 по 19:00

Щорса улица, 33, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 75А, 82Б, 109, 90А, 99А, 99б, 50а, 100А, 91/2, 73Б, 92А, 58А, 93Г, 105/6, 105/7, 71А, 106А, 94А, 107/1, 80А, 84А, с 09:00 по 11:00.

Как сообщала Одесса News, гроза, залповый ливень и сильный штормовой ветер в последние дни стали причиной обрывов линий электропередач в Одессе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.