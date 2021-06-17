Топ-10 стран с наибольшим заработком на биткоине в 2020 году: Украина — десятая

Украина — в десятке стран, в которых больше всего заработали в прошлом году на биткоине.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Теlegram.

«По данным ведущей аналитической компании Chainalysis, украинские инвесторы заработали около 400 млн долларов прибыли на биткоине в прошлом году. Благодаря предпринимательской активности наших граждан Украина оказалась на десятом месте в списке стран-криптолидеров», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что граждане и криптокомпании смогут официально работать и получать доходы от операций с новыми активами. «Это станет возможным с принятием профильного законопроекта «О виртуальных активах». Создание качественного правового поля обеспечит устойчивое развитие крипторынка для быстрого прорыва Украины на пути цифровой трансформации», — отметили в Минцифры.

ТОП-10 выглядит следующим образом: в первой тройке США, Китай и Япония, далее следуют Великобритания, Российская Федерация, Германия, Франция, Испания, Южная Корея.

Как сообщала Одесса News, в феврале биткоин установил новый рекорд, пробив отметку в 57 тысяч долларов.

По данным портала Coindesk, на момент подготовки данного сообщения стоимость криптовалюты Bitcoin составила 39,17 тысяч долларов США за одну единицу.

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