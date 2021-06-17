Родственники умершего одесского бизнесмена требуют для него оправдательный приговор

Родственники уже умершего владельца сгоревшей в ночь на 17 августа 2019 года эконом-гостиницы «Токио стар» в Одессе Вадима Чёрного добиваются его реабилитации по делу о пожаре в «Токио стар».

Как сообщала Одесса News, Вадим Чёрный умер от коронавируса в декабре 2020 года.

После смерти одесского бизнесмена дело о пожаре в принадлежавшем ему отеле «Токио стар» закрывать не стали и продолжают рассматривать в суде. По словам адвокатов семьи обвиняемого, мать и вдова Чёрного обратились с заявлением о том, чтобы уголовное производство и судебные слушания после смерти обвиняемого не прекращали. Они уверены, что итогом слушаний будет оправдательный приговор, который очистит честное имя бизнесмена.

«Для семьи это важно, особенно для детей. Знать, что отец не был виноват. То есть дело не остановится, а будет рассматриваться в полном объёме», — заявил адвокат вдовы Вадима Чёрного Денис Шилин изданию ТАЙМЕР.

Правда, назначенное на 15 июня заседание суда в очередной раз не состоялось по причине неявки потерпевших. Из-за этого до сих пор остаётся нерассмотренным заявленный прокуратурой в сентябре прошлого года отвод судьи Попревича, рассматривающего дело.

Причина непосещения заседаний неясна, ведь уведомления о их проведении им передают исправно.

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