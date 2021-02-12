Широкий жест главы окружкома в Одесской области стоил государству 800 тысяч

Прокуроры Раздельнянской местной прокуратуры Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении бывшей главы окружной избирательной комиссии по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах нардепов в июле 2019 года, которая подозревается в растрате и присвоении бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

«Глава избирательного органа с целью присвоения и растраты средств, выделенных из бюджета на обеспечение избирательного процесса, выплатила 14 членам окружной избирательной комиссии, 10 привлечённым работникам и себе лично единовременное денежное вознаграждение в завышенном размере», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава, злоупотребляя предоставленными ей полномочиями, безосновательно, повторно выплатила денежное вознаграждение 109 членам участковых избирательных комиссий.

Такими действиями женщина причинила убытки государственному бюджету Украины в размере почти 800 тысяч гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Ширяевского отделения полиции.

Как сообщала Одесса News в октябре 2020 года, Служба безопасности Украины разоблачила чиновника мэрии Подольска Одесской области на подкупе членов избиркома.

Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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