Завладение аэропортом «Одесса»: бизнесмену Кауфману увеличили размер залога

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) увеличила размер залога до 180 млн грн одесскому бизнесмену Борису Кауфману, являющемуся фигурантом по делу о завладении имуществом аэропорта «Одесса».

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС.

В ходе судебного заседания 22 ноября сторона обвинения обжаловала решение ВАКС, по которому обвиняемого выпустили из-под стражи и определили ему залог в размере 155 млн грн.

«По результатам рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны обвинения, отменила определение следственного судьи ВАКС и постановила новое определение, которым к подозреваемому применена мера пресечения в виде залога в размере 180 млн грн, с возложением процессуальных обязанностей. 194 УПК Украины», — говорится в сообщении.

«Прокурор САП обжаловал решение следователя судьи ВАКС Шкодина, которым тот изменил меру пресечения Борису Кауфману по содержанию под стражей из альтернативного залога в 230 млн грн на обычный залог в 155 млн грн», — сообщают в Центре противодействия коррупции, отмечая, что по версии обвинения, суд первой инстанции не учёл риски исчезновения подсудимого и влияния его на свидетелей. Также ненадлежаще оценены финансовые возможности Кауфмана, поэтому 155 млн грн является недостаточной суммой, которая не обеспечит должное процессуальное поведение.

Также прокурор сообщил, что суд якобы склонял сторону обвинения к согласованию суммы залога со стороной защиты. В свою очередь, защита считала решение следователя судьи законной и обоснованной, а апелляционную жалобу — попыткой взыскать с Кауфмана ещё дополнительно 70 млн грн.

«Сам Кауфман отметил, что 155 млн для него являются значительными средствами, хотя они уже внесены», — пишут в ЦПК. Наконец, коллегия АП ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора частично и увеличила размер залога до 180 млн грн. Также на Кауфмана возложили обязанности сдать загранпаспорта, не отлучаться из Одессы, прибывать по вызову следователя, прокурора, суда и не общаться с другими подозреваемыми и свидетелями.

Одесса News информировала, что, по данным следствия, в 2011 году Борис Кауфман и Алекс Борухович (Грановский) организовали схему присвоения аэропорта «Одесса». Соответствующее решение Одесского горсовета обеспечил тогдашний мэр Алексей Костусев, который сейчас объявлен в розыск. Из-за этих сделок город потерял контроль над аэропортом и не получал от его деятельности никакой прибыли. Участники схемы завладели имуществом аэропорта «Одесса» стоимостью 118 млн. гривен и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 годов в размере более 2,5 млрд. гривен.

Фото: «Слово и дело»

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