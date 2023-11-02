ВАКС не допустил СМИ на заседание по мере пресечения одесскому бизнесмену Кауфману

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не допустил журналистов и общественность на заседание об изменении меры пресечения одесскому бизнесмену Борису Кауфману.

Об этом заявила директор и мажоритарный владелец акций английской компании WWRT Ольга Гутовская, пишет «Цензор.НЕТ».

Издание уточняет, что речь идёт о деле завладения имущественным комплексом коммунального предприятия «Международный аэропорт «Одесса». В рамках уголовного производства Кауфману сообщили о подозрении.

26 октября с 10.30 до 23.00 продолжалось заседание, по результату которого ВАКС, «к удивлению Гутовской и общественности», как пишет «Цензор.НЕТ», отпустил бизнесмена из-под стражи.

«Заседание было назначено на 31 октября в 16.45. В то же время представителей общественности не допустили на оглашение постановления, также не был допущен и представитель стороны обвинения. Представитель ВАКС вышла к общественности, не представилась и сообщила, что текст решения можно получить в канцелярии ВАКС. При этом судья ВАКС Ярослав Шкодин был замечен на выходе из помещения суда около 17.30», – пишет издание.

Гутовская сообщила, что прибыла в суд, чтобы услышать аргументы судьи и понять основания, почему он принял решение об освобождении Кауфмана.

«В 16.45 заседание должно было начаться, но его просто не было. Коллеги сообщили, что около 17.20 судья вышел из помещения суда. Не дал комментариев журналистам или общественности. Мне как человеку, который обычно сталкивается с английским судебным процессом, непривычно видеть отсутствие коммуникации со стороны суда о ходе общественно важного, резонансного дела», – сказала Гутовская.

Также «Цензор.НЕТ» сообщил, что в ВАКС с запросом и просьбой предоставить информацию о причинах недопуска общественности и средств массовой информации на судебное заседание обратилась общественная организация «Институт свободы слова». Активисты попросили также предоставить аудиозапись этого заседания ВАКС. Письмо поступило на ящик Высшего антикоррупционного суда 1 ноября в 14.51, отметило издание.

Одесса News информировала, что Кауфман находился в следственном изоляторе с 7 сентября, когда ВАКС арестовал его по уголовному делу о вероятном незаконном захвате Международного аэропорта «Одесса».

По данным следствия, к завладению имуществом аэропорта стоимостью 118 млн грн и доходами на сумму 2,5 млрд грн причастны бывший мэр Одессы, его заместитель, руководитель одного из ООО и двое «известных в регионе бизнесменов» – им всем объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им через злоупотребление служебным положением организованной группой или в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Украинский Forbes занёс Кауфмана в сотню самых богатых украинцев 2021 года, разместив его на 46-м месте с состоянием в сумме $220 млн.

Forbes писал в декабре 2022 года, что Кауфман является основателем инвестиционной компании Vertex United, в состав которой входят активы гостиничного направления (гостиницы «Бристоль» и «Лондонская» в Одессе), медиаактивы и инвестиционные проекты. Также Кауфман – совладелец дистрибьюторской компании Tedis Ukraine.

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