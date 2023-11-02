В Одессу прибыла гуманитарная помощь от партнёров из Германии

Коммунальное предприятие «Сервисный центр» получило 13 погружных насосов от немецкой компании PLEUGER INDUSTRIES (Гамбург).

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Насосы предоставлены в четырёх модификациях и предназначены для артезианских скважин бюветных комплексов, имеющих разную глубину и производительность. Таким образом, наше предприятие может оперативно заменять изношенное насосное оборудование и создать резерв насосов, ведь в период блэкаутов наши бюветы работают по 12 часов в сутки», — отметила директор Департамента городского хозяйства Наталья Мостовских.

По словам заместителя Одесского городского головы Павла Вугельмана, «это стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству с нашими международными партнёрами. Хочу поблагодарить компании Pleuger, Майкла Флакса, Антона Шнеерсона, а также Главного раввина Юга Украины Авраама Вольфа. Вместе к победе!».

Одесса News информировала, что в конце октября 2023 года Германия передала Украине очередной пакет военной помощи.

Фото: «Одесса»

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