В Германии меняются правила нахождения в стране украинских беженцев

Правительство Германии меняет правила нахождения украинских беженцев на территории страны.

Об этом говорится в документе федерального совета, опубликованном на сайте Бундесрата, пишет издание Гордон.

Согласно документу, с 1 сентября для украинцев начнётся отсчёт дней безвизового пребывания на территории ФРГ, будут учтены все дни пребывания в стране, начиная с 24 февраля 2022 года.

Украинцам, которые находятся в Германии более трёх месяцев, необходимо получить регистрацию временной защиты, иначе у них не будет легальной возможности оставаться в ФРГ, или же выехать из страны на 90 дней.

Беженцы, которые приедут в ФРГ после 1 сентября, на безвизовой основе смогут пребывать в стране только 90 дней. В то же время до 31 августа ещё можно пересечь границу, несмотря на то, сколько дней человек уже находится на территории ЕС. Затем также придётся оформлять документы, если общее пребывание в странах ЕС превышает 90 дней.

Кстати. По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 3 августа, более 6,3 млн украинцев находятся в странах ЕС.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года в Министерстве образования ФРГ призвали без бюрократии признавать профессиональную квалификацию украинцев с тем, чтобы ускорить их интеграцию на рынке труда Германии.

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