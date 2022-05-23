В Германии проявили заботу об украинских беженцах

В Министерстве образования ФРГ призывают без бюрократии признавать профессиональную квалификацию украинцев с тем, чтобы ускорить их интеграцию на рынке труда Германии.

Об этом заявила министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine, сообщает DW.

По словам министра, Германия должна активно поддерживать желание украинских беженцев работать, однако для признания профквалификаций необходима большая стандартизация и унификация в землях. Кроме того, рассматривается вариант получения постквалификации уже после устройства на работу.

Она также добавила, что Германия укрепляет сотрудничество с министерством образования и науки Украины, чтобы дать возможность украинским детям получить аттестат об окончании школы, который признаётся в Украине.

«Мы хотим дать детям и молодёжи, которые к нам обращаются, не только защиту, но и перспективу», — подчеркнула Штарк-Ватцингер.

В идеале, они должны также получать онлайн уроки из Украины в дополнение к немецкой школе, добавила министр. Сейчас, сообщила она, федеральное правительство и земли Германии ведут интенсивный обмен мнениями с министром образования Украины Сергеем Шкарлетом, чтобы «найти хороший баланс между интеграцией в немецкую систему образования и сохранением украинской идентичности».

По данным министерства образования Германии, с начала войны России против Украины в немецкие школы зачислено более 90 тысяч украинских учеников.

Германия недавно предупредила, что продлевает срок безвизового пребывания украинцев до 31 августа.

В Берлине к началу войны проживало 24 тысяч украинцев, после 24 февраля в столицу ФРГ прибыло по меньшей мере 100 тысяч беженцев. Помощь им оказывают в Германии, помимо государственных и земельных структур, около 400 организаций, фондов и компаний.

Всего в Германии число беженцев из Украины превысило 218 тысяч человек.

Как сообщала Одесса News, Министерство по вопросам реинтеграции аременно оккупированных территорий разъяснило разницу между статусами «беженец» и «временная защита».

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