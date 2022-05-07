В Берлине запретили использовать 8-9 мая флаг Украины на памятных мероприятиях

В немецкой федеральной земле Берлин полиция запретила использовать во время памятных мероприятий 8-го и 9 мая украинскую символику, в частности, Госудврственный флаг Украины.

Об этом 6 мая проинформировала «Европейская правда» со ссылкой на документ от полиции Берлина.

Издание отмечает, что украинские активисты планировали провести в Берлине 20-тысячную мирную акцию, в ходе которой почтить память жертв Второй мировой войны.

Однако вечером 6 мая полиция отправила организаторам акции документ, в котором «указано о запрете на использование какой-либо символики Украины во время посещения памятников Второй мировой войны».

«Европейская правда» пишет, что всего в Берлине на 8–9 мая анонсировалось порядка 50 массовых мероприятий, из-за которых власти ввели ограничения, «опасаясь возникновения конфликтных ситуаций».

Запрещены, в частности, флаги России, «ЛДНР», Советского Союза, Украины, георгиевские ленты, используемые Россией в ходе войны против Украины символы V и Z, а также российские и украинские марши и военные песни.

Организатор украинского мероприятия, вице-президент украинско-немецкой ассоциации Ukraine Future Анна Прайне-Косач объяснила «Европейской правде», что разрешение на проведение акции было получено у местных властей две недели назад и теперь «организаторы ищут юридические пути отменить запрет на использование украинской символики».

Издание отмечает, что документ с запретом украинской символики был датирован 4 мая, а отправлен только 6 мая, в связи с чем из-за грядущих выходных «обжаловать его будет сложно».

Как сообщала Одесса News, в большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании праздник победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.

До 2015 года в Украине, как и других странах СНГ, на официальном уровне 9 мая отмечали День Победы. В 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Символом этого дня стал красный мак, а лозунгом – «1939–1945. Помним. Побеждаем». На мемориальных мероприятиях в этот день акцент делается не на праздновании, а на чествовании памяти жертв Второй мировой.

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