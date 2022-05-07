Беспилотник ВСУ уничтожил зенитно-ракетный комплекс врага на о.Змеиный

Вчера, 6 мая, украинские военные с помощью ударного беспилотника Bayraktar TB2 уничтожили российское вооружение на захваченном оккупантами острове Змеиный Одесской области.

Об этом в Facebook 6 мая, в День пехоты, сообщило оперативное командование «Юг» Вооружённых сил Украины.

«Великолепный подарок к празднику! Лучшее сотрудничество родов войск для нашей победы», – говорится в подписи к видео.

Как отметил портал Defence Express, в ролике беспилотник уничтожает российский ЗРК «Тор».

Как сообщала Одесса News, Вayraktar TB2 – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полёта более 12 часов. Он может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

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