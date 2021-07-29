Украинские беспилотники турецкого производства патрулируют Чёрное море

Украинские беспилотники турецкого производства типа Bayraktar TB2 начали патрулирование воздушного пространства над Чёрным морем.

Вчера, 28 июля, один из беспилотников вылетел с военно-воздушной базы Кульбакино (Николаев). В течение нескольких часов аппарат контролировал обстановку в северо-западной части Чёрного моря, после чего обратно вернулся на военную базу, пишет USM.

Сейчас патрулирование выполняют беспилотники из 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов Воздушных сил Украины.

«Таким образом ВМС получат средства эффективного наблюдения и прикрытия побережья акваторий Чёрного и Азовского морей, а также возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами» — отметил Министр обороны Андрей Таран.

Как сообщала Одесса News, новая партия турецких беспилотников поступила на вооружение Военно-Морских Сил Украины по соглашению, подписанному между Украиной и Турцией.

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