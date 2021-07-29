Прошляпили: в Одессе владелец квартиры самовольно ремонтирует памятник архитектуры

Владелец одной из квартир на Маразлиевской в Одессе без документов решил «украсить» памятник архитектуры.

Об этом сообщил начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Александр Авдеев, пишет 048.ua.

«Очередную попытку опорочить памятник архитектуры мы зафиксировали на Маразлиевской, 44 (доходный дом Кефали). Владелец одной из квартир на первом этаже решил «украсить» памятник дополнительным входом», — рассказал Авдеев.

По его словам, у владельца отсутствует разрешительная документация на реконструкцию, а его действия вызвали возмущение местных жителей.

«Мы отреагировали на ситуацию и вместе с представителями Приморской районной администрации, департаментов коммунальной собственности, благоустройства и ЖКС «Порто-Франковский» и провели комиссионное обследование. Мы написали соответствующие обращение в правоохранительные органы и в ГАСК Украины для того, чтобы они отреагировали на нарушение», — сообщил начальник Управления.

Как сообщала Одесса News, 14 июля в Одессе обвалился фасад дома по Соборной площади, 4, а ранее в доме Либмана, который ждёт продолжения реставрации и спрятан за строительными лесами, обрушился чердак.

Фото: ГАСК Одессы

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