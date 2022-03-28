Труханов просит Минкульт защитить уникальную архитектуру Одессы от врага

Одесский городской голова Геннадий Труханов обратился в Министерство культуры и информационной политики Украины и Министерство иностранных дел Украины с просьбой максимально ускорить процедуру формирования заявки Одессы в ЮНЕСКО.

Об этом информирует официальный сайт города.

«Пока военные защищают наши жизни, мы должны позаботиться о своём наследии. Исторический центр Одессы находится в предварительном Списке ЮНЕСКО. За последние годы мы провели огромную работу для включения исторического центра Одессы в Список объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Это позволит нам получить охранные гарантии от одной из наиболее авторитетных организаций в мире. Это целиком заслуженно. Ведь в границах территории исторического центра находятся 196 памятников культурного наследия, 30 из них – национального значения. И сегодня в условиях военного времени мы обращаемся с просьбой максимально ускорить процедуру формирования заявки в ЮНЕСКО. Да, мы постарались защитить наши памятники. Но нам надо получить весомые гарантии, что знаменитая архитектура Одессы не будет стёрта с лица земли», — рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.



Кстати. ЮНЕСКО — основано в 1945 году, специализированное учреждение Организации Объединённых Наций, миссия которого – укреплять мир и безопасность через сотрудничество стран в образовании, науке, культуре. Программы ЮНЕСКО направлены на доступ к образованию, международное научное сотрудничество, сохранение и защиту объектов материального и нематериального культурного наследия, свободное распространение информации.

Как сообщала Одесса News, в июле 2021 года ЮНЕСКО обновило список мирового культурного наследия, однако украинских объектов в нём не было.

Видео: «Одесса»

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